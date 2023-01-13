楊祐寧西裝配「毛毛拖」混搭風潮爆！　王柏傑愛上LOEWE球鞋

記者王則絲／台中報導

藝人王柏傑、楊祐寧、石知田及涂善存今（13日）受邀出席LOEWE新光三越台中男裝店開幕活動，楊祐寧一身西裝混搭「毛毛拖」潮味十足，不過他表示平常都是從老婆Melinda那邊接獲潮流新訊；王柏傑則是走街頭休閒風格現身活動，提到特別喜歡LOEWE男裝新店中的鞋子區，全都會是他私下也會選擇的款式。

▲王柏傑、楊祐寧合體出席LOEWE新光三越台中男裝店開幕活動。（圖／品牌提供）



楊祐寧與王柏傑今現身新光三越台中LOEWE男裝店，現場聚集粉絲們圍觀相當熱鬧，私下交情好的兩人也在活動上玩得開心，像大男孩一般笑鬧。楊祐寧今選穿一身俐落灰色西裝，腳上「毛毛拖」則是心機亮點，他形容今日造型：「正式的裝扮帶一點小小可愛。」並表示平時私下就很喜歡穿拖鞋，只不過是夾腳拖。

▲楊祐寧西裝搭配「毛毛拖」造型帥翻。（圖／品牌提供）



店中最吸引楊祐寧的單品為「大象包」，原來不只是自己想要而已，他也在鏡頭前流露父愛，透露：「我女兒最近很喜歡大象，等下就帶回家。」

▲王柏傑街頭感運動風造型。（圖／品牌提供）



王柏傑今以麋鹿圖案的夾克、搭配休閒球鞋完成造型，平時私下穿著比較素的他，對於身上的服裝很滿意，他尤其喜歡腳上的球鞋，「有一種運動、低調的感覺，不會讓人一看就覺得是大品牌。」更喜歡新店舖中的鞋款區域，表示每一款都是他私下會選擇的款式。

▲LOEWE於新光三越台中店打造全台首間男裝專門店。（圖／品牌提供）



LOEWE於新光三越台中店打造全台首間男裝專門店，佔地89平方米（約近27坪），擺設全系列男士服裝、包款、小皮件、配飾、太陽眼鏡、鞋款及香氛等。創意總監Jonathan Anderson的指導下，新店延續遍及全球的CASA LOEWE概念，圍繞著藝術品與家具展開，宛如藝術收藏家的居家空間。

全店使用手工染色淺藍綠色及勃根地紅的磚牆，搭配上低調雅緻的松木選材，其中穿插Jonathan Anderson私心喜愛的藝術設計作品，包括Gerrit Thomas Rietveld設計的Utrecht椅子、藝術家John Allen的掛毯作品⋯⋯。

與此同時，DIOR位於台北101的旗艦店也於今晚（13日）舉行盛大的開幕活動，重磅邀請到泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）以及韓男星朱智勛站台，現場粉絲嗨翻天，其他與會藝人還包括徐若瑄、柯佳嬿、王淨、林柏宏、林哲熹、曾敬驊⋯⋯。

▲DIOR台北101旗艦店開幕。（圖／品牌提供）