孫芸芸「背殺」性感迷人　自爆胖2公斤靠曬黑遮肉

▲孫芸芸兩截式針織裝採鏤空設計，性感迷人。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日有網友在澳洲黃金海岸目擊名媛孫芸芸與女兒廖思惟在太平洋購物中心逛街，大讚她素顏也很美麗，昨孫芸芸分享她在擁有大面海景的室內，走向窗邊的動態影片，證明她也能「背殺」，引來知名彩妝師游絲棋說：「身體線條很美。」她則自爆：「已胖2公斤，曬黑一點看不出來。」

▲孫芸芸自爆胖2公斤，但背影依然吸睛。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

其實從孫芸芸所穿的兩截式鏤空設計針織裝，不僅露出纖腰與背溝，短到不能再短的迷你裙讓她大秀招牌美腿，而底褲也若隱若現，性感迷人，根本看不出來澳洲愜意的生活讓她多了2公斤。

▲孫芸芸長年維持招牌的小麥肌膚色調。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）



讓孫芸芸掩蓋微增胖的絕招，即是到海邊將皮膚曬黑一點，除了是助她維持小麥肌膚色的好去處，她認為海邊也是淨化自己和晶石的好地方，人的能量從滿格到耗盡的身心需要休息充電，水晶能量的完整也是如此，因此在澳洲的日子她常往海邊跑，為自己打氣也為收藏的水晶注入能量。

▲孫芸芸喜歡到海邊淨化自己和晶石。（圖／翻攝aimeeyunyunsun IG）

