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春節最療癒打卡點！HOLA三麗鷗快閃店超療癒　新光三越三眼兔潮翻天

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▲春節百貨打卡點。（圖／各業者提供）

▲HOLA與三麗鷗、環球購物中心合作春節百貨打卡點。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

迎向疫情後的首個春節假期，長達10天走春紓壓很重要！當然為了補足滿滿一年的元氣，打卡回憶絕對是必要之舉，HOLA與三麗鷗合作，在環球購物中心中和店推出超療癒的走春打卡點，以台灣舊時大戲院、復古照相館、委託行作為背景，絕對讓你「打」出新感覺，新光三越則與公仔設計師合作，最潮三眼兔也讓你新年就潮翻天。

▲春節百貨打卡點。（圖／各業者提供）

HOLA今年以「一起，就有年味」為核心，首波推出與台灣百年品牌錦源興、有記名茶共同設計的居家用品，並從即起至2／12期間，在中和環球購物中心推出快閃打卡點。聯名商品與三麗鷗大玩穿越，以台灣1950年代的大戲院、復古照相館、委託行作為背景，讓Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝、美樂蒂、大耳狗喜拿5款角色，紛紛穿上復古的小洋裝、披肩、吊帶褲詮釋之中童趣。

▲春節百貨打卡點。（圖／各業者提供）

▲春節百貨打卡點。（圖／各業者提供）

全系列包含客廳的鉤針造型抱枕、造型記憶棉薄坐墊、方型懶骨頭、印花長短門簾，臥室的天絲寢具、造型室內拖、茶系列香氛、書本造型夜燈，廚房的立體造型鑄鐵琺瑯湯鍋、雙層玻璃杯、保溫杯、陶瓷軟木鍋墊等63項系列商品，也會在快閃店中展出，且直接在現場搶先開賣，其他銷售通路預計在1／19正式上架。

▲春節百貨打卡點。（圖／各業者提供）

打卡點外觀以巨大的Hello Kitty蝴蝶結吸引民眾目光，更將限量圖素內的50年代「復古照相館、茶金午茶、懷舊臥室」三大場景立體化，復古照相館牆上掛著5款角色的照片，運用復古的鉚釘沙發讓大家與三麗鷗角色拍照，茶金午茶則展示了東方美人茶、鐵觀音、高山烏龍茶、碧螺春、文山包種茶等5款台灣經典的茶香氛、下午茶餐盤，懷舊臥室則讓美樂蒂斜倚在窗台，搭配復古的寢臥設計，也別有一番風味。

▲春節百貨打卡點。（圖／各業者提供）

新光三越兔年再度與台灣潮流設計師羅賓唐合作，以他最廣為人知的「三眼」系列，結合兔年意象，打造「Nice兔」兔年公仔，一金一銀分別手持「好事兔U」、「大吉大利」春聯超萌報喜，羅賓唐表示：「Nice兔多了一隻眼睛，期許所有人在兔年可以看得更遠、更有智慧，變得更聰明、更厲害，在新的一年帶來更多更美好的希望。」

▲春節百貨打卡點。（圖／各業者提供）

「Nice兔」即起將於信義新天地、台中中港、台南新天地展出高達4公尺的《你好，新年快樂》；《Hello,Hi》與你初次見面的Nice兔攜手外星人好朋友，在台北信義新天地A4用各國語言向人們熱情打招呼、《Dream Higher》勇氣十足的Nice兔要陪你在新的一年懷抱夢想、越飛越高，全台共6件大型裝置作品。

▲春節百貨打卡點。（圖／各業者提供）

▲春節百貨打卡點。（圖／各業者提供）

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關鍵字：

HOLA, 中和環球, 三麗鷗, 打卡點, 新光三越, 三眼兔, Nice兔

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