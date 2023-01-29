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5款「精品黑色手袋」上班族必備　LV簇絨老花、CELINE小牛皮好奢華

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實習記者黃麗頻／綜合報導

上班日總是在跟時間賽跑，沒辦法好好的精細裝扮，這時一款時髦手袋絕對是不可或缺的上班配件，今天《ET FASHION》精選5款「精品黑色手袋」上班族必備，兼具時尚及實用性，帶來滿滿的氣勢與能量。

＃Chloé Edith Medium Tote Bag

這款Chloé Edith系列手袋，將Edith的奢華優雅詮釋得極致，簡約的外型設計，搭配金銅色的包釦，再加上Chloé標誌性的壓花手提把，輕鬆呈現該系列的休閒魅力，而手提、肩背兩用模式，完全是上班族御用款，一包在手時尚無極限。

▲精選5款上班族必備手袋。（圖／翻攝自官網）

▲Chloé Edith Medium Tote Bag，US$2,688（約NT$82,000）。（圖／翻攝自Chloé官網）

＃SAINT LAURENT Sac De Jour

Sac de Jour系列包款可說是SAINT LAURENT經典不敗之作，簡潔線條及硬挺的外型，僅以微小的品牌LOGO綴飾，散發出淡淡的率性瀟灑，風琴式側面設計和按扣壓縮飾片開合，使整體包款容量寬闊，低調而不譁眾取寵，超適合上班用！

▲精選5款上班族必備手袋。（圖／翻攝自官網）

▲SAINT LAURENT Sac De Jour，NT$107,400。（圖／翻攝自SAINT LAURENT官網）

＃Prada Re-Edition 1995 Handbag

在Y2K的風潮下，Prada推出一系列「Re-Edition」手袋，這款「Re-Edition 1995」因爲俐落的長方形線條攻陷不少人的心，選用拋光皮革，加上拉鍊開合設計及配備三個內隔層，再飾以銀色LOGO標誌，隱約中透出一絲高雅魅力。

▲精選5款上班族必備手袋。（圖／翻攝自官網）

▲Prada Re-Edition 1995 Handbag，NT$115,000。（圖／翻攝自Prada官網）

＃LOUIS VUITTON On My Side MM

選用微粒面小牛皮製作，LV這款On My Side MM手袋，方正的流線型外觀，側面以經典Monogram簇絨圖案綴飾，在低調中顯出奢華之感，寬敞空間實用大方，並設有皮革手柄可作手提及細緻的牛皮背帶，絕對是完美的日常手袋！

▲精選5款上班族必備手袋。（圖／翻攝自官網）

▲LOUIS VUITTON On My Side MM，NT$149,000。（圖／翻攝自LOUIS VUITTON官網）

＃CELINE Conti Bag

在2022秋冬大秀悄悄登場的「Conti Bag」，為CELINE的奢華風采開啟新篇章，與16 Bag相仿的梯形外觀，天然小牛皮搭上微刷舊的材質，看起來復古貴氣，最特別的是，此款手袋的開口以皮帶取代拉鍊固定，獨特又有型，是時髦上班族必備款！

▲精選5款上班族必備手袋。（圖／翻攝自官網）

▲CELINE Conti Bag，NT$250,000。（圖／翻攝自CELINE官網）

關鍵字：

上班族必備手袋, workbag, Prada, CELINE, Chloé, SAINT LAURENT, LOUIS VUITTON

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