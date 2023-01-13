adidas「條紋之爭」敗訴！　Thom Browne穿自家四槓造型帥氣出庭

▲設計師 Thom Browne 1月3日抵達紐約曼哈頓聯邦法院。（圖／路透）



記者鮑璿安／外電報導

運動品牌adidas 在2021年時就向知名美國設計師品牌Thom Browne提出侵權，認為Thom Browne「模仿」了旗下經典的三線設計，擔心消費者產生混淆因此提出侵權。風波持續延燒到2023年初，Thom Browne更被捕捉到穿著自家品牌經典4-Bar長襪出庭，較勁意味十足，根據外媒最新報導指出，12日曼哈頓陪審團裁定Thom Browne沒有侵犯adidas的任何商標，判定adidas敗訴，讓Thom Browne線條標誌獲得自由。

▲ Thom Browne 打造經典4-Bar元素，出庭也沒少了這身經典造型。（圖／路透）

自 2008 年起，adidas就該商標提起了 90 多起訴訟，簽署了 200 多份和解協議。其實Thom Browne在2007年時將商標改成4-Bar，再加上橫向使用於服裝，就是為避免日後與adidas扯上關係，不過近年來Thom Browne從正裝領域延伸到帶有條紋元素的運動著裝，adidas認為消費者會因此產生混淆，導致商業利益受損，選擇提告並索求867,225美元賠償。

最新消息是曼哈頓陪審團裁定Thom Browne並未侵犯阿迪達斯的任何商標，Thom Browne則表示，「雙方的設計不太可能混淆，因為各自在不同的市場下運營，也為不同客戶提供服務，甚至價格也是截然不同的，並且條紋本來就是時尚界的常見設計元素之一。」adidas代表也回應了這項判決結果，除了感到失望以外，「將繼續執行我們的知識產權，包括提出任何適當的上訴。」