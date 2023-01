北海道星野OMO飯店開箱！交通方便、爽吃名店拉麵　房價讓你傻眼

文、圖/Ean

北海道對我有非常鮮明而純粹的吸引力,超高品質的蔬果海鮮與四季分明的美景,當然還有溫泉,多達251處的溫泉地讓北海道榮登日本湯王。最近,還更多了一股「初戀」情懷,讓人不由自主的哼起宇多田光的「First Love」。睽違三年多再訪,很興奮在高空大啖胡同燒肉、搭乘被譽為精品級的星宇航空直飛新千歲機場,一口氣搜集星野集團在小樽、札幌與旭川的三間OMO飯店,並在OMO Ranger的帶領下,讓我重新發現這三座北國城市的在地魅力。因OMO選址都在交通便捷的市中心,以「OMO5 小樽 by 星野集團」為例,從飯店散步到日劇「初戀」場景之一的小樽運河只需5分鐘,對自由行的遊客格外方便。別看到星野招牌就覺得房價會高不可攀,像是開幕才剛滿週年的「OMO3 札幌薄野 by 星野集團」,若兩人住一間、一個人只要折合台幣不到700元起就能入住,可說是小資族輕鬆入住星野的最佳入門!

▲星宇航空空服員的服務相當親切,很具水準。

▲不愧是被譽為精品級航空,就連經濟艙的設計都很有質感。

▲每間OMO都會有OMO Ranger帶領旅客以在地觀點導覽所在城市。

▲剛抵達「OMO5 小樽 by 星野集團」,天空就飄下細雪,讓很久沒看到雪的我真是太開心了。

赴北海道前的準備

疫情過後,日本仍是提供給台灣民眾免簽,只不過現在入境日本,都需要在出發前完成「Visit Japan Web」的線上入境申請,填寫不難不過需要花些時間,建議出發前幾日空下30-60分鐘的時間來完成,填寫時可把護照、已訂好的航班資料、準備下榻的旅館資訊還有小黃卡都備齊手邊,在2022.12.28之後申請者,會以預先截圖合格畫面來取代先前的 QR Code,以加速到時入境日本的檢查程序。不過仍需提醒的是因日本一些機場在後疫情時代的人力各方面都還要些時間整備,不管是入境或出境都有機會比之前花更多時間,大家在行程安排上需要把這點考量進去。

▲札幌街邊的燈籠,寫著此刻所有人的願望。

▲旭川雪積的深,走在冰雪上非常能深刻體會為何要以「如履薄冰」來提醒人做事要小心謹慎。

▲北海道的著名景點:小樽運河,從飯店走來只要5分鐘,非常方便。

▲札幌的代表一景,國王圖樣的威士忌廣告看板佐地面電車。

搭乘星宇航空享受一趟精品級的高空饗宴

星宇航空目前每天都有直飛航班往返「桃園機場 – 札幌新千歲機場」,早去傍晚回(去程:9:30起飛、14:25降落/回程:15:25起飛、18:40降落),時間段相當不錯。首次搭乘,我抱持高度期待而來,但沒有失望!使用的是空中巴士新型A321neo飛機,經濟艙座位提供10.1吋螢幕的個人機上娛樂系統,搭機禁止使用行動電源但螢幕下方配有USB充電插座可為手機充電,貼心。

▲終於看到星宇航空好不容易飛上青天,非常感動!

▲星宇航空的機上雜誌排版很美,也推出很多都蠻具設計感的周邊商品。

▲搭新飛機就是舒服,個人螢幕不管尺寸或解析度都優。

搭乘星宇,旅行還沒啟程就已教人開始期待,登機前可先上官網點餐,去程航班的「胡同燒肉」是招牌高人氣餐點,一定要先預訂,餐後還有「蜷尾家」義式冰淇淋做結尾,不僅如此,不用搭商務艙竟然也能喝到機上調酒!星宇航空邀請擁有台灣調酒「南霸天」稱號的Bar TCRC主理人黃奕翔設計多款機上特調,北海道航線去程是以藍天為發想的「湛藍宇宙2.0」,選用台灣在地琴酒及乳酸飲料調製,回程則是使用萊姆酒、柳橙與綠茶的「曙光莫西多」,那美麗顏色跟回程所欣賞到的高空夕陽美景可說是神呼應!

▲顏色很夢幻的「湛藍宇宙 2.0」特調。

▲胡同燒肉,能在高空上享用這樣一餐,心滿意足。

▲回程建議劃窗邊位,窗外景色非常迷人。

星野OMO數字大解謎

星野集團旗下的OMO是以「帶你發現城市新魅力的都市觀光飯店」來做定位,特別選址市中心,不僅交通方便也能讓旅人自在探索城市,價位相當親民,是小資族也能輕鬆負擔的出遊選擇。每家OMO後面都會接一個數字,目前最低為1、最高到7,那是根據該間飯店有無提供包括餐廳、宴會廳、休閒設施等項目,代表的是服務範圍,數字越高代表該間OMO設備項目也越齊全,享受越多當然房價自然也成正比。這回在北海道所入住的三家OMO級別都不同,分屬3、5、7,規模儘管不一樣,但相同的是都能感受到星野獨有的貼心細緻。

▲目前有兩間OMO7,一間在旭川,另一間則是在大阪。

▲OMO有分不同等級,但房間設計都能完美展現星野收納術!像旭川這間的客房木地板下方,能讓旅客把攤開的行李箱推到下方,節省空間。

▲每間OMO都會有這樣一面標示附近推薦餐廳、咖啡店的「Go-KINJO Map」。

OMO3 薄野開幕滿週年,入住札幌新飯店拉麵吃透透

位於札幌市中心的「OMO3 薄野 by 星野集團」於2022年1月開幕、才剛滿週年,擁有226間客房已屬不小量體的都會型旅館,因屬OMO3等級,沒有餐廳也沒提供制式早餐,但在一樓有規劃一個設有座位、設計也相當有型的24小時開放自助吧「OMO Food & Drink Station」,這個飯店裡的福利社,會根據時段擺上不同品項,例如早上會有他們嚴選推薦的早餐餐點,夜晚則有下酒菜能讓客人搭配小酌,從涮嘴零食到飽餐料理,定價都很合理,採無現金的自助結帳,相當先進也輕鬆有趣。

▲利用3D繪畫結合實體,讓「OMO Food & Drink Station」很有設計感。

▲結帳時,點選螢幕上的購買品項,很方便。

▲早餐時段所放置的在地特色壽司。

▲客房設計雖簡單,但用顏色讓空間增添設計與活潑感。

飯店雖然沒有餐廳,但有個特別活動讓附近的「元祖札幌拉麵橫丁」的17間拉麵店都彷彿成了他們的衛星餐館。在官網訂房時可選擇「元祖札幌拉麵橫丁 拉麵吃透透」的住房專案(註),先於飯店聽完15分鐘的拉麵小講堂後,就可前往拉麵一條街的「拉麵橫丁」,每人都會獲得3張拉麵券以能多多體驗不同店家及風味,為怕大家吃不下,因此使用拉麵券兌換的都會是用「OMO3 薄野 by 星野集團」專屬碗來盛裝,說是半碗但其實就是小碗,份量也不少。札幌拉麵是以味噌為特色,不過還是有其他口味口選,這回選擇正統札幌味噌口味的三代老店「天鳳」,以及主打清爽醬油味、湯頭可比法式澄清湯的「一藏」,這兩間都值得推薦!

註:需選擇日文介面進入活動頁面從那進入訂房才有

▲出發前先來上拉麵小講堂,認識札幌的拉麵特色。

▲17間店,讓人會有選擇困難症。

▲專注的煮好一碗麵,看了會感動。

▲3張拉麵券,若這回沒用完沒關係,提供了約半年左右的有效期。

▲口味都有一定水準,儘管享受便是。

入住歷史建築的OMO5小樽,走訪北方華爾街、上天狗山找初戀

同樣也是才剛過週歲生日的「OMO5 小樽 by 星野集團」,地點極佳就位於小樽運河附近,92間客房分散在兩棟建築,推薦入住首選是由指定歷史建築物「舊小樽商公會議所」改建的南館,客房很挑高舒適也相當有味道。入住那夜,外頭還飄著細雪,我一個人慢慢品味這棟歷史建築,木窗、石梯、吊燈,靜靜悠悠的好有味道。

▲我很喜歡使用歷史建物改造的飯店,相當有味道。

▲老建築南館的客房,相當挑高。

▲在雪夜中來小樽運河拍照,好在只要散步5分鐘就到,不然還真挺凍的。

▲充滿歷史痕跡的樓梯。

▲迷人的光影氛圍。

隔天一早,跟著OMO Ranger來段雪地散策去探索白色版小樽。小樽曾經是日本北海道金融中心,有許多銀行坐落於此因此也被稱為「北方華爾街」,至今仍留著多棟成排的歷史建築。接著前往手宮線跡地,1880年連結小樽與札幌的首條北海道鐵路誕生,長2.8公里的手宮線是其中一段主要用來載運煤炭等物資,後來於1985年功成身退,在地政府整理後成為一條景觀步道,讓遊客能踩在歷史遺跡上認識過去。

▲這回戴上新配的蔡司煥視X鏡片,走在雪地上非常快就變色,有效阻隔紫外線。

▲雪地上的紅郵筒,難得的季節風景。

既然來到小樽,當然也要把握機會朝聖「初戀」裡的經典場景,去搭乘天狗山纜車,纜車站還特別放了這部偶像劇海報,想必能趁此讓這個北海道三大夜景聲勢再衝一波!從山下到山頂約4分鐘的纜車攀升過程,隨之映入眼簾的美景張力可不亞於日劇。

▲搭纜車上天狗山,風景實在美極。

OMO5 小樽的餐廳設在很有歷史味道的南館三樓,因餐廳是歷史建物,因此他們將晚餐主題設定為西班牙,可能是前往西班牙旅遊多會安排在古蹟裡用餐所帶來的啟發。 於是,在類似「阿爾罕布拉宮的回憶」吉他演奏中,開啟這頓雙主菜的豪華晚餐。光是可自由拿取的自助式開胃小菜就很精彩與美味,雙主菜有炙烤豬肉及鯡魚綜合西班牙海鮮飯,帶焦香吸了湯汁的米飯口感蠻好,自助式甜點尤其是蘋果派也不要錯過!提供紅白酒及無酒精雞尾酒暢飲的這餐為6600日幣,折合台幣約1530元可說相當超值。

▲相當挑高的餐廳,帶有一些復古又潮的洋味。

▲晚餐光是開胃小點就很精彩。

▲夠味的海鮮燉飯,蝦子也很出色。

▲早餐採自助式,菜色豐盛也美味!

整間飯店都是動物園 – OMO7 旭川

「OMO7 旭川 by 星野集團」是目前OMO等級最高的 7,因此設施相當完整,除了有多間餐廳、圖書空間,最棒的是還有很具規模的三溫暖水療設施。飯店所在的旭川是北海道第二大城,而城裡最高建築就是該間飯店,因此當外出時若一時找不到回家路,就四周仰望找一下最高樓那就是了!飯店以當地最著名景點「旭川動物園」為靈感,將大廳佈置成一座動物園,不僅如此,就連三溫暖都有個北極熊陪你用烤箱的拍照區,相當可愛與點題。

▲一樓的圖書空間,是會讓人想好好坐下來的地方。

▲動物無所不在,肯定有人會想問「可以買嗎?」。

▲入住的三人房,空間寬敞舒適。

2018年4月開幕的這間OMO,是將原本的旭川Grand Hotel進行改裝,在客房設計上,自然也把握了動物園這個可愛元素,除了一般客房,還特別設計兩款分別用北極熊與企鵝所打造的動物主題房。從門牌、拖鞋、寢具、牆上照片還有佈置的娃娃,不只符合主題也都選用的有一定質感。老實說,住這種主題房最怕就是尷尬,既然要推就一定要到位與品味兼具,不得不說星野在這一塊確實用心,近期不少台灣旅宿也興起期間限定的主題房,OMO主題房的設計值得借鏡!

▲動物主題房就連門牌都很用心設計。

▲小孩來住肯定會樂瘋了。

▲相當到位的北極熊主題房。

▲就連室內拖鞋都是北極熊。

▲星野在主題房的設計與氣氛營造上確實很下功夫。

早餐採自助式,豐盛又精緻!由於旭川位於北海道的中央,因地利關係,最能完整獲取從蔬果到海鮮的北海道食材,可說都是新鮮直送!以「北海道的美麗早餐」為主題,光用看的就非常賞心悅目,有北海道海鮮散壽司、可按照牆上提示自己組裝的鮭魚格子鬆餅,對了、還有北海道豆腐,因水質好所以我特別喜愛北海道豆腐。我也拿了一些麵包,為的是要沾多種用新鮮水果製作的果醬,實在非常迷人!

▲早餐在一樓的餐廳享用。

▲早餐很具誠意,也提供了幾道現做料理。

▲北海道的好食材總是能讓人吃得感覺開心。

▲北海道豆腐是我念念不忘的好味。

▲每種果醬都讓我想要試試。

▲外面飄著雪,這樣的一頓早餐吃得好愜意。

給咖啡蟲的旭川同場加映:珈琲亭ちろる

從此啊我在旭川又多了一個念想!早餐後有些空檔,踩著雪出門晃晃,路過,我的咖啡雷達作響,推門走入,果然無誤,喜歡。昭和時期的洋味融合了空氣中的咖啡與鬆餅氣味,木柴燃燒的啪啪聲讓播放的古典交響樂多了暖意,不時還有咖啡磨豆聲,老闆穿著西服背心來點餐,安靜卻親切,那是職人的自我要求,我肅然起敬。我點了菜單上標榜世界最高級又是超稀少品的巴拿馬藝伎,只能說這杯飄雪的咖啡香,1000日幣真是太超值了!

▲雪中的咖啡館,格外溫暖。

▲嗯…這款藝伎確實不錯。

▲不是造景,是真材火燒。

▲旅行中能有這樣一段咖啡時光,對我來說很重要。

作者:Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」,歡迎來入駐!

