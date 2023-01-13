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財神爺自動找上門的居家掃除秘訣！先淨化再擴香竟然有私藏小技巧

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供、pexels

過年即將到來，人人都想好運、財運滾滾來！金閃閃、亮澄澄的柑橘類水果不僅喜氣，更有帶來財氣的寓意，一直是新年納福招財的法寶，除了嘴巴吃、桌上擺，更別忘了善用精油的力量，先淨化、再擴香，360度無死角的加持財氣，讓你在新的一年賺得盆滿缽滿。

▲多特瑞,精油,ilapothecary,自然美,居家,。（圖／品牌提供、pexels）

提到柑橘類精油招財，一般人最直接的反應就是選擇金元寶般的「野橘」，但如果每家都是野橘精油，那財神爺到底要選誰家呢？精油保健師陳怡伶不藏私地建議，這時候一定要加碼才會勝出，秘訣就是選擇包含了各種柑橘類的複方精油，威力自然無所匹敵。

清新除穢招好運：野橘、檸檬、紅柑、甜桔、柑橘、佛手柑、葡萄柚，別忘了加上香草，畫龍點睛！

舊的不去，新的不來！想要開春大吉，一定得先將過去一年的不如意統統清個乾淨，除了招財，柑橘類還有一個強大的作用就是淨化，將各種柑橘類精油集大成，像是檸檬、紅柑、甜桔、柑橘，葡萄柚、佛手柑，威力自是相乘倍加。另外，還有一個秘密，就是必須加上香草，因為香草是極其尊貴的精油，但香氣卻非常甜蜜，猶如無憂無慮的金色童年，在柑橘配方中融合香草精油，畫龍點睛，能讓更能讓新的一年遠離煩惱，諸惡莫近、天天開心。

使用撇步：

1.大掃除時：日常清掃過程中加上此配方，不論是地板、家具、門窗，還是清洗衣物、窗簾、床組，統統不要錯過。

2.大掃除後：在屋內各個角落用此配方擴香，360度無死角徹底淨化。

▲多特瑞,精油,ilapothecary,自然美,居家,。（圖／品牌提供、pexels）

財運綻放大爆發：野橘＋葡萄柚，別忘了先用薰衣草、木蘭花、羅馬洋甘菊先打底

想要口袋滿滿，除了財運外，還有一項很重要的，就是一定要先有好人緣！不論面對上司想要升官加薪，還是面對客戶想要訂單接不完，這時候就要借助花類精油打底，薰衣草、木蘭花和羅馬洋甘菊都是屬於安定沉穩、低調不張揚的氣味，能讓跟你共處的人感覺舒服自在，不自覺地想親近你，也能讓對方放下戒心，對你打開心胸，財運自然會隨著好人緣綿綿不絕而來。

使用撇步：

1.除夕當天起，將各處的擴香改為此配方，準備迎接財神爺。

2.在紅包袋上滴上幾滴，讓親朋好友也沾染你的好運道，一起新年行大運。

3.每天起床後、就寢前，別忘了在清潔用品裡滴上此配方，讓好運從頭到腳將你包圍。

4.開工後拜訪新客戶，更別忘了在名片上滴幾滴，讓你在新的一年裡吉人天相、人氣滿滿，訂單接不完。

【推薦單品】

＃多特瑞 柑橘清新複方精油

▲多特瑞,精油,ilapothecary,自然美,居家,。（圖／品牌提供、pexels）

精油專家多特瑞推出的柑橘清新複方精油，裡面結合了野橘、檸檬、葡萄柚、紅柑、佛手柑、甜桔、柑橘之外，還加了一點香草萃取，聞起來不但清爽明亮，也帶有淡淡的香甜，非常療癒。

＃ilapothecary No.99意境之源擴香精油

▲多特瑞,精油,ilapothecary,自然美,居家,。（圖／品牌提供、pexels）

最懂得治癒人心的ilapothecary運用藍甘菊、橙花、苦橙葉、薰衣草、玫瑰天竺葵交織出鼓舞人心的氛圍，不僅可以舒緩壓力、緊張，還能平靜身心，可以搭配水氧機或是擴香石，增添居家氛圍。

＃自然美 甜橙精油

▲多特瑞,精油,ilapothecary,自然美,居家,。（圖／品牌提供、pexels）

取自法國百年精油大廠的甜橙萃取成分，以橙皮冷壓萃取，散發清新活力的果香，可以讓每一次呼吸的瞬間都充滿精神與能量。

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關鍵字：

多特瑞, 精油, ilapothecary, 自然美, 居家

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