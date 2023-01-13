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新春開運首飾求大發　幸運麻將三重吊飾、紅包設計最討喜

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▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora幸運麻將三重吊飾（左，不含鍊）2,880元，金銀雙色福字旋轉吊飾（不含鍊）3,680元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新年新氣象，少不了戴上開運配件招來好福氣，丹麥品牌Pandora與奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）均推出農曆新年主題飾品，且不約而同都以麻將與兔年為設計靈感。Pandora直接將幸運、順利與財運祝福三合一，打造幸運麻將三重吊飾，集合6筒、6索與6萬等3塊麻將造型，代表六六大順；若想加強財運，還可串上雙色金屬好運紅包吊飾，鍍上14k金錢幣、點綴立體的「富」字，氣勢十足。

▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora Moments煙花爆竹手鍊（左）5,380元，鍍14k玫瑰金兔年生肖串飾2,880元。

追求福氣滿滿，Pandora由兩個可旋轉的鍍14k金圓環和最外面的一個925銀圓環圍繞構成的金銀雙色鏤空福字旋轉吊飾，最為應景，有趣的是過年爆竹也啟發創作，推出裝飾代表爆竹的紅色狹長形人造水晶的銀煙花爆竹手鍊，喜氣洋洋；此外，生肖兔串飾以卡哇伊風格亮相，手捧紅心吸睛。

▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）

▲Pandora Moments雙色金屬好運紅包吊飾正反面設計都有巧思，2,880元。

施華洛世奇新年系列的款式也相當豐富，麻將中「發財」、「紅中」、「一筒」等元素全入Alea系列設計，配上閃亮亮的施華洛世奇水晶無比耀眼；而Zodiac Rabbit系列盡顯兔子的活潑可愛，也強調自由穿搭或異材質搭配的多變性，例如水晶耳釘搭配可拆卸胡蘿蔔吊墜，而項鍊以水晶珍珠配金鍊構成，相當時髦。

▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Alea系列麻將紅中造型項鍊，5,450元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Alea「發」字手鍊，4,950元。

走進施華洛世奇的世界，不僅可穿戴的首飾呼應新春歡樂氣息，亦有豐富的擺件可為居家空間增添年節氣息，新款為Asian Symbols系列捧著金元寶的兔子造型、咬著錢幣的金錢龜、財神爺等造型擺件獻上祝福。
 

▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Zodiac Rabbit水滴形耳環（左）3,850元，水晶珍珠項鍊 6,850元。

▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）▲▼兔年飾品 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇Asian Symbols兔子與金元寶擺件（左）6,350元，金錢龜擺件13,000元。

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關鍵字：

Pandora, Swarovski, 施華洛世奇, 兔年

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