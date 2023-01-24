fb ig video ETtoday search mobile

左右刷竟是錯！6個「錯誤潔牙觀念」快改，小心蛀牙口臭通通來

>

▲▼6個「錯誤潔牙觀念」快改。（圖／Unsplash、Pexels）

▲許多人的刷牙習慣有待改進。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

每天都要刷牙清潔口腔，但是你真的刷對了嗎？正確清潔牙齒不僅能維持口腔健康，也能幫助擁有好口氣。盤點大家常犯的6個刷牙錯誤觀念，像是牙刷沒壞就不換，或是只依賴漱口水維持口氣清新都不對，等到口腔問題找上門，花錢又傷神！

#左右來回刷牙

刷牙仔細清潔，別貪快左右來回刷，這樣很難清到齒縫間的空隙，容易導致蛀牙，而且錯誤手法還會磨損牙齒的牙釉質，若你是刷牙屬於力氣過大的人，磨損的會更為厲害。

▲▼6個「錯誤潔牙觀念」快改。（圖／Unsplash、Pexels）

#早餐後才刷牙

很多人都認為起床後吃完早餐再刷牙合理，有研究表示，飯前刷牙比飯後刷牙更利於保護牙齒，飯前將牙垢去除才能減少酸性物質的形成，飯後別忘了要仔細漱口。

#刷牙時流血就不刷了

刷牙遇到出血問題，可能是牙齦發炎或是牙周病的前兆，當刷牙出血時，請繼續堅持對的方式刷牙，這樣才能根本解決牙齦狀況，若因此而不好好清潔，狀況會越來越糟。

▲▼6個「錯誤潔牙觀念」快改。（圖／Unsplash、Pexels）

#軟刷毛牙刷比較好

不少人認為柔軟刷毛的牙刷較好，其實牙刷的挑選是個人狀況而定，像是牙周病患者需選擇較軟的刷毛，健康牙齒則需挑選軟硬適中刷毛，才不容易造成牙齦損傷，坊間有各式軟、中、偏硬刷毛，可以視自身牙齒狀況來選擇。

#牙刷壞了才要換

牙刷和口腔清潔也有著密切關係，因此牙刷需要定期更換，因用久了底部可能會殘留一些牙膏和食物碎屑，導致細菌孳生，建議3個月就要換一次，另外家人也不要把牙刷都放在同個杯子裡，以免增加病毒傳播風險。

▲▼6個「錯誤潔牙觀念」快改。（圖／Unsplash）

#牙膏和漱口水能除口臭

坊間很多強調口氣清新的牙膏和漱口水，但清新味道只會在口中短暫停留，若有口臭問題得找出源頭，除了徹底清潔外，一些不良生活習慣也要改變，才能看得出效果。

關鍵字：

潔牙, 蛀牙, 錯誤觀念, 口腔清潔

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

今年必收4款「IT BAG」　CHANEL 22變可愛、DIOR LADY 95.22好優雅 新的一年讓自己好好睡　正確睡覺「一晚＝慢跑一小時」 3特徵審視關係是否為「酒肉情侶」　表面甜蜜卻無法更進一步 感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間 左右刷竟是錯！6個「錯誤潔牙觀念」快改，小心蛀牙口臭通通來 別讓歲月留下痕跡！6款「抗衰老食物」，越吃越年輕 最寵老婆的4大星座男！Top 1在外小氣，對太太卻很大方有求必應

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面