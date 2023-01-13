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沒時間敷面膜？上妝前用這3款秋冬潤澤神器　底妝隨便拍都超服貼！

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記者李薇／台北報導

冬季肌膚容易乾燥缺水，妝前呵護變得至關重要，沒有做好很容易就會出現卡紋、浮粉等問題，沒時間上妝前敷面膜，那妝前保濕肯定要選對！以下就盤點近期幾款厲害的新作，可以在上妝前幫助肌膚呵護出細緻水潤的肌底，後續妝容隨便上都超服貼。

＃M.A.C 超奇肌修護花瓣精萃，30ml、售價2000元

▲M.A.C,FANCL,PONY EFFECT,妝前乳,保養,防曬,隔離霜,。（圖／品牌提供）

彩妝專家M.A.C在2023年開春就推出全新的保養系列，全白簡約包裝展現出奢華高級的貴氣感，其中，最受到關注的精萃裡面添加了來自日本新瀉雪域的珍稀白芍萃取，輔以菸鹼醯胺、神經醯胺跟玻尿酸等成分，還獨家設計了全新#001專業保養刷，可以運用刷具將保養成分浸潤肌膚底層，創造水嫩質感，散發細膩光采。

＃FANCL 亮澤盈潤隔離霜，18g、售價990元

▲M.A.C,FANCL,PONY EFFECT,妝前乳,保養,防曬,隔離霜,。（圖／品牌提供）

向來以安心帶給女性美麗能量的FANCL在1月推出全新限定的亮澤盈潤隔離霜，是特別針對冬季還有乾燥肌膚設計的單品，裡面擁有亮澤緊緻盈潤油，上妝同時能帶給肌膚全天候滋養潤澤，但卻一點都不會過於油膩，恰到好處的滋潤度擁有魔幻亮紫配方，一推抹開就可以達到修飾暗沉、提亮蠟黃膚色的效果，而且超自然，完全不死白，想提升好氣色又不想上妝，這一支直接搞定。

＃PONY EFFECT 水透潤妝前防護乳，50g、售價950元

▲M.A.C,FANCL,PONY EFFECT,妝前乳,保養,防曬,隔離霜,。（圖／品牌提供）

由南韓彩妝師PONY創立的PONY EFFECT以高CP值單品，深受小資女孩的喜愛，之前推出水透光妝前防護乳就立刻拿下銷售冠軍，這次以秋冬乾燥季節再發表水透潤妝前防護乳，裡面含有酪梨萃取、角鯊烷與欖仁果萃取，保濕度超高的成分卻擁有水透質地，一抹輕鬆打造完美肌底，頂標SPF50+、PA++++，一瓶取代乳液、精華、妝前、防曬，實用度超高。

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關鍵字：

M.A.C, FANCL, PONY EFFECT, 妝前乳, 保養, 防曬, 隔離霜

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