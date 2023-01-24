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一杯可樂竟等於一碗飯！營養師曝「飲料熱量陷阱」，這樣喝不發胖

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▲▼營養師曝「飲料熱量陷阱」。（圖／Unsplash）

▲正餐配飲料，想要不胖都很難。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春節連假倒數計時，不少人擔心年後要胖個幾公斤跑不掉，營養夏子雯分享，想要身材不走樣，除了防備桌上那些高熱量糕點甜食，一些常喝的飲料熱量也是高的驚人，若是將常見的市售飲料換算成飯量，沒想到一瓶可樂竟等同一碗飯，呼籲大家喝下肚前請三思。

喝飲料會胖是真的，營養師夏子雯分享，查看飲料的營養標示會發現，市售飲料含糖量好嚇人，若真的習慣把飲料當成水來喝，一不小心就會多吃了一碗飯的熱量，不胖都難！但是有時候還是想喝怎麼辦？她也提供給大家喝飲料6個小撇步，這樣喝不怕胖。

#購買小瓶裝

購買飲料時，小瓶優於大瓶，250毫升剛剛好，熱量直接減半，也不用擔心精緻糖攝取過多。

▲▼營養師曝「飲料熱量陷阱」。（圖／Unsplash）

#選擇零卡汽水

真的很想喝汽水時，記得選擇零卡、添加纖維成分，零熱量對身體較無負擔。

#選擇無糖氣泡水

有的人就是喜歡喝飲料的暢快感受，營養師建議可以挑選無糖氣泡水，喝起來相當紓壓。

▲▼營養師曝「飲料熱量陷阱」。（圖／Unsplash）

#首選無糖茶

覺得水喝很膩的話，無糖茶絕對是首選。

#聰明選機能型飲料

市面上許多機能型飲料，大多為無糖茶飲當基底、另外添加膳食纖維，能促進腸道蠕動喔，但要小心不要喝過量，以免脹氣反而不舒服。

▲▼營養師曝「飲料熱量陷阱」。（圖／Unsplash）

#喝果汁不如喝新鮮水果

別以為果汁很健康，果汁的含糖量高，喝多了絕對胖，營養師建議多吃新鮮水果來代替果汁，能一次攝取到豐富營養素和纖維質。

▲▼ 營養師曝「飲料熱量陷阱」。（圖／翻攝自FB/貼近你的營養師夏子雯）

▲（圖／翻攝自FB/夏子雯-貼近你生活的營養師）

關鍵字：

飲料, 熱量, 發胖, 秘訣, 營養師

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