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想選哪種花裝飾房間？探究你內心隱藏的「黑暗性格」神準

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文／C編　圖／pexels

每個人都有不為人知的一面，當然很多人都知道自己不堪的想法，但有些人卻從未察覺，以下透過選擇的花朵，可以發掘你內心隱藏著的黑暗性格，很多人做完之後，都覺得超級神準，快來看看你到底有什麼不為人知的小秘密吧！


Q：以下這幾朵花，你想要用哪一朵來裝飾房間呢？

A.向日葵

B.櫻花

C.鬱金香

D.玫瑰

A.向日葵：被動聽話的受虐狂

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

喜歡向日葵的你就跟這朵花的特質一樣，像是盛夏烈日般，表面上看起來明亮、陽光又堅強，但私底下的你卻有被虐傾向，個性被動又容易順從，只要對方態度稍微強硬一點，就會乖乖妥協，並且照著對方的想法去做，某種程度來說，你也很享受這種順從的快感。

B.櫻花：想引人注目的自戀狂

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

春季到來，「賞櫻」是不少人都想做的活動，就像是櫻花一樣，選擇這個的你外表上也許看起來很保守，但實際上卻非常想要捕捉眾人目光，而且是想在團體間「獨自閃耀」的類型，甚至到了自戀的地步，不管是工作、人際關係中，都希望被矚目且認可，吸引越多目光越好。

C.鬱金香：自私的自我主義者

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

鬱金香的花型是由層層花瓣包裹著花芯，選擇這種花朵的你個性可以說是「秘密主義」者，看起來表面和善、對誰都開放大方，但私底下自私又排他，很喜歡封閉自己的內心，而且是那種只要自己好，別人怎樣都無所謂的人，也不會輕易對周遭的人表露真心，喜歡封閉在自己的世界。

D.玫瑰：沒血淚的無情人

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

玫瑰雖然是很嬌嫩美麗的花朵，但花莖上卻有著尖細的刺，選擇此花的你也許有著美麗、高貴的外表，但實際上你比誰都還要冷漠無情，總想著用毫不留情的言語或是行動來攻擊別人，已經到了冷血無情的地步，可以說是非常高冷又充滿自尊心的人。

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關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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