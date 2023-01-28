fb ig video ETtoday search mobile

吃前請三思！營養師：鹽酥雞加九層塔更吸油、炸蔬菜根本不健康

>

▲▼炸物少吃為妙。（圖／Unsplash）

▲炸物少吃為妙。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春節收假前一定要先吃一波，不吃點炸物放縱一下怎麼行！營養師高敏敏分享，炸物不僅是熱量高，食物經過高溫油炸後，更會流失營養素，一份低脂海鮮原本不到一百卡，炸完熱量飆3倍，怎麼吃最聰明，聽聽專家怎麼說。

營養師高敏敏表示，先撇開炸物的熱量不談，食物經過高溫油炸會破壞其中營養素，如果是蛋白質食物，也會流失原本的礦物質和維生素；而澱粉類食物原本熱量就不低，油炸後熱量不僅攀升，加上澱粉易吸油的特性，油脂含量也會比原本來得高。

▲▼營養師：鹹酥雞別加九層塔，炸物不爆卡 。（圖／Unsplash）

她以雞肉為例，雞肉屬於優質蛋白質，但透過不同料理方式，熱量也會有所差異，像是油炸是最不健康的方式，因為雞肉外要裹粉再由炸，熱量會比原先高出2-5倍。

▲▼營養師：鹹酥雞別加九層塔，炸物不爆卡 。（圖／Unsplash）

不少人誤以為炸蔬菜較健康，高敏敏指出其實不然，因為蔬菜含水量高，在油炸的過程中，油脂反而會取代水分，讓原本只有20幾卡的蔬菜瞬間吸油，熱量直接翻倍。

高敏敏分享，如果真的想吃炸物建議如下，偶而吃一次無妨，平時還是建議以蒸、煮、滷、烤的烹調方式為主，炸雞建議去皮吃，若捨不得去皮，可以準備廚房紙巾來吸油，減少油脂攝取，口感一樣美味。

▲▼營養師：鹹酥雞別加九層塔，炸物不爆卡 。（圖／Unsplash）

像是鹹酥雞、甜不辣等炸物，盡量單吃，不要添加九層塔，因為九層塔容易吸油，這樣容易吃進不必要油脂，炸物盡量以原味為主，不要添加調味料和醬料，以免攝取過多鈉含量。吃完記得多補充蔬果來攝取膳食纖維和維他命C，其中豐富的鉀也可幫助排除多餘的納，另外也要多喝水幫助代謝。

▲▼炸物熱量表。（圖／翻攝自營養師高敏敏FB）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

關鍵字：

炸物, 營養師, 熱量, 秘訣, 多喝水

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　

星巴克「買一送一優惠」2步驟爽拿　3連鎖咖啡開工優惠一次看　

5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過 「玫瑰釋迦」品種爆紅！高顏值粉色表皮、高甜度果肉　夢幻爆棚 趙露思「5套經典禮服」造型！VERA WANG白紗好仙、印花裙甜成人間水蜜桃 新年新希望總是失敗？心理師教「訂定目標6原則」　初期越簡單越有效 會「公開餘額的ATM」你敢用嗎？直接顯示排行榜、存款0元也被看光 超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨 錯過會後悔一輩子「極品情人星座Top 3 」！　冠軍貼心到容易被忽略

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面