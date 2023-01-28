吃前請三思！營養師：鹽酥雞加九層塔更吸油、炸蔬菜根本不健康

▲炸物少吃為妙。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

春節收假前一定要先吃一波，不吃點炸物放縱一下怎麼行！營養師高敏敏分享，炸物不僅是熱量高，食物經過高溫油炸後，更會流失營養素，一份低脂海鮮原本不到一百卡，炸完熱量飆3倍，怎麼吃最聰明，聽聽專家怎麼說。

營養師高敏敏表示，先撇開炸物的熱量不談，食物經過高溫油炸會破壞其中營養素，如果是蛋白質食物，也會流失原本的礦物質和維生素；而澱粉類食物原本熱量就不低，油炸後熱量不僅攀升，加上澱粉易吸油的特性，油脂含量也會比原本來得高。

她以雞肉為例，雞肉屬於優質蛋白質，但透過不同料理方式，熱量也會有所差異，像是油炸是最不健康的方式，因為雞肉外要裹粉再由炸，熱量會比原先高出2-5倍。

不少人誤以為炸蔬菜較健康，高敏敏指出其實不然，因為蔬菜含水量高，在油炸的過程中，油脂反而會取代水分，讓原本只有20幾卡的蔬菜瞬間吸油，熱量直接翻倍。

高敏敏分享，如果真的想吃炸物建議如下，偶而吃一次無妨，平時還是建議以蒸、煮、滷、烤的烹調方式為主，炸雞建議去皮吃，若捨不得去皮，可以準備廚房紙巾來吸油，減少油脂攝取，口感一樣美味。

像是鹹酥雞、甜不辣等炸物，盡量單吃，不要添加九層塔，因為九層塔容易吸油，這樣容易吃進不必要油脂，炸物盡量以原味為主，不要添加調味料和醬料，以免攝取過多鈉含量。吃完記得多補充蔬果來攝取膳食纖維和維他命C，其中豐富的鉀也可幫助排除多餘的納，另外也要多喝水幫助代謝。

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）