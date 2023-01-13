不用花大錢！拿遮瑕膏畫4筆就能輕鬆提拉　讓臉看起來小又緊

記者李薇／台北報導

英國專業彩妝師Wayne Goss經常在YouTube上分享各種彩妝技巧，實用又簡單的教學，吸引將近400萬人訂閱，日前他就分享一個臉部上妝拉提術，只要用一支遮瑕膏，就可以輕鬆讓妝感看起來更為年輕又凍齡。

【臉部拉提上妝技巧】

1.先從眼尾的位置往上畫一條線到太陽穴

2.接著從眼尾往下畫一條垂直線到顴骨上方

3.從顴骨上方線條的終點，往上連接到第一條太陽穴的位置，等於在眼尾畫一個三角形

4.從嘴角位置平行第一條線，往後畫到耳朵連接臉部的上緣位置

5.拿一支暈染刷，將遮瑕膏自然的暈染開，腮紅則是使用在眼周三角形下方的位置，這樣就立刻有塑顏效果

【推薦單品】

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