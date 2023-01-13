fb ig video ETtoday search mobile

不用花大錢！拿遮瑕膏畫4筆就能輕鬆提拉　讓臉看起來小又緊

>

記者李薇／台北報導

英國專業彩妝師Wayne Goss經常在YouTube上分享各種彩妝技巧，實用又簡單的教學，吸引將近400萬人訂閱，日前他就分享一個臉部上妝拉提術，只要用一支遮瑕膏，就可以輕鬆讓妝感看起來更為年輕又凍齡。

【臉部拉提上妝技巧】

▲Wayne Goss,彩妝師,彩妝,媚比琳,伊麗莎白雅頓,RMK,遮瑕膏,遮瑕。（圖／白精精呦小紅書、品牌提供）

1.先從眼尾的位置往上畫一條線到太陽穴

2.接著從眼尾往下畫一條垂直線到顴骨上方

3.從顴骨上方線條的終點，往上連接到第一條太陽穴的位置，等於在眼尾畫一個三角形

4.從嘴角位置平行第一條線，往後畫到耳朵連接臉部的上緣位置

5.拿一支暈染刷，將遮瑕膏自然的暈染開，腮紅則是使用在眼周三角形下方的位置，這樣就立刻有塑顏效果

▲Wayne Goss,彩妝師,彩妝,媚比琳,伊麗莎白雅頓,RMK,遮瑕膏,遮瑕。（圖／白精精呦小紅書、品牌提供）

【推薦單品】

＃RMK 完美無瑕遮瑕盒，售價1750元

▲Wayne Goss,彩妝師,彩妝,媚比琳,伊麗莎白雅頓,RMK,遮瑕膏,遮瑕。（圖／白精精呦小紅書、品牌提供）

RMK在去年推出的全新遮瑕盒，溫暖厲害的調色不僅適合拿來遮蓋黑眼圈，用來打亮、遮痘痘也很推薦，絲滑奶油質地即使是膏狀設計，也一點都不會乾燥、卡紋，一盒多用途，絕對必買。

＃伊麗莎白雅頓 完美貼膚無瑕遮瑕膏，5.9ml、售價850元

▲Wayne Goss,彩妝師,彩妝,媚比琳,伊麗莎白雅頓,RMK,遮瑕膏,遮瑕。（圖／白精精呦小紅書、品牌提供）

有著柔軟刷頭的完美貼膚無瑕遮瑕膏，裡面蘊含玻尿酸、維他命C跟維他命E等保養成分，幫助肌膚保濕潤澤的同時，提供完美遮蓋力，滋潤質地打造貼膚妝感，不容易出現卡粉、浮粉問題。

＃媚比琳 黑眼圈擦擦筆，6ml、售價330元

▲媚比琳。（圖／品牌提供）

在台灣熱銷7年的黑眼圈擦擦筆，採用獨特海綿頭設計，不僅輕拍就可以遮蓋眼周瑕疵，拿來當遮瑕筆也超好用，一抹就釋放完美份量的水潤遮瑕液，總共4個色號可供選擇，絕對是小資女美顏好幫手。

►超適合婚姻的三大星座！TOP 1做得比說得多，認真又能幹是優質對象

 ►畫太粗、眉頭太開⋯常見5種NG眉妝！2023年「透明裸眉」才是大勢妝容

►《黑暗榮耀》林智妍被讚「最美反派」！私底下喜歡甜甜香、100ml直接背出門

►南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

關鍵字：

Wayne Goss, 彩妝師, 彩妝, 媚比琳, 伊麗莎白雅頓, RMK, 遮瑕膏, 遮瑕

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

南韓「最正空姐」海恩隨身必備5件小物　化妝包竟然是皺皺透明塑膠袋！

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長

減肥必看！周揚青「辣妹曲線」靠5大方式維持　一天吃兩餐、量比種類更重要 眼周一老視覺年齡加10歲！頂級「奶油眼霜」療癒質地奢寵肌膚 私密處總是出狀況？內褲是健康關鍵：棉質素色最佳、跟衣物分開洗才對 冬天衣服總有霉味？裝滿洗衣機、浸泡過久都是錯誤觀念 韓韶禧「眼尾腮紅」仙氣爆棚！JISOO原生自然眉像嬌貴小公主 學張員瑛穿出時尚感！瑪莉珍鞋、雪靴都配高筒襪，保暖又顯腿長 雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3，天秤對另一半要求特別高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面