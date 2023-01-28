4個法國小眾包品牌！《艾蜜莉》同款是寶藏等級、Elleme命名超逗趣

實習記者黃麗頻／綜合報導

擁有「時尚之都」美名的法國，除了是許多精品大牌的啟蒙地，更擁有許多優美的小眾品牌，簡單俐落的設計，讓你怎麼背都好看，《ET FASHION》特搜4個法國小眾包品牌，吸睛程度、寶藏等級直逼經典大牌！

＃PATOU

還記得《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）裡，卡蜜兒手上拎著的籐籃手袋嗎？這顆看起來低調卻富有設計感的手袋，正是來自以「優雅、美麗、藝術和幻想」為品牌核心的「Patou」，由女性啟發女性，致力打造平易近人的法式美學，比起急迫推出作品，該品牌更注重手袋的設計與材質，真誠的態度難怪會深得法國女生的心。

＃Polène

除了「Patou」，「Polène」也時常出現在《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）裡，創立於2016年的Polène，將「巴黎」作為創作系列的靈感來源，體現出自信、經典、流暢優美的線條美學，更融入褶皺元素，加強皮革的延展性與雕塑感；Polène希望藉由這些手袋傳達，極簡的奢華、雋永的經典，永遠讓人喜愛與嚮往的巴黎。

▲Polène眾多手袋時常出現在美劇《艾蜜莉在巴黎》中。（圖／翻攝自IG@emilyinparisoutfits）

＃Elleme

同樣來自巴黎的「Elleme」，品牌名稱源自「Elle aime」（她愛），因為極簡趣味的外型，擄獲許多粉絲，更與品牌名稱不謀而合，低調、流線型的設計，顯得文青、氣質不失辨識度，同時傳遞「永恆、簡約、獨樹一幟」的核心理念，最特別的是，品牌的命名方式「千變萬化」，例如Madeleine 瑪德蓮蛋糕、Baozi 包子，相當可愛逗趣。

＃A.P.C.

被譽為法國國民品牌的「A.P.C.」，以高質感、簡約實用聞名，全心致力於「乾淨美學」，A.P.C.在極簡風潮中，佔據一席之地；其中半月包更是傳奇之作，小巧可愛的外型加上低調的LOGO配飾，整體樸實、經典不怕退流行，兼具知性、優雅氛圍。