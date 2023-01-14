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辦公室3款舒壓小法寶　精油棒比咖啡有用、放一盆多肉立刻療癒

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文／女子學

新的一年剛開始，問起最近上班族最苦惱的地方是什麼，大概10個有9個都為了因應提早到來的農曆年節，而陷入瘋狂忙碌、事情做不完、趕進度、趕業績的狀態，長時間下來便顯得壓力山大、身心俱疲，失去了好氣色。

對於「即時舒壓」，大家都有一套自己的做法，無論當下有多累、有多煩，只要拿出專屬「小法寶」，就能馬上讓緊繃的心情獲得緩解，也因此，各項辦公室療癒的小物也越來越受歡迎。這次，編輯將推薦給大家從嗅覺、視覺、觸覺感受療癒的品牌商品，即便再忙、再煩，也別忘了偶爾抽離出來，好好放鬆一下！

▲在辦公室放上精油棒，隨時醒腦也療癒。（圖／Kaizen凱嵐，下同）

1.最涼的精油棒／凱嵐

好累好想睡！為什麼還不下班？相信，這是許多辦公室族時常在心裡的OS，也是同事之間聊天最常出現的口頭禪。當睡魔來襲，咖啡和手搖可能都派不上用場，我們需要的是能瞬間醒腦、靜心療癒的好物，而凱嵐的「清心涼感甦活滾珠精油棒－清」，就是非常合適的選擇。

使用常年生的草本植物薄荷調配，濃厚的氣味能立刻醒腦，並帶有淡淡的清甜；塗抹時用於鼻下、肩頸、太陽穴皆可，搭配指腹按摩，調節情緒、改善身心。

★同場加映：香氛蠟燭

除了精油棒之外，凱嵐近期也推出了香氛蠟燭，共有「柑醇日落」、「安穩之丘」、「沐光沁愉」三種味道，營造舒適、沉穩的嗅覺饗宴。增加高含量香氛精油，使味道濃郁持久，且特製配方蠟不含有害物質，不怕黑煙燻鼻，最特別的是每顆蠟燭皆使用完全手作的水泥瓶器，渲染出獨一無二的設計。從氣味走到感官，就是一連串的療癒。

2.最可愛的多肉／火星兔子蛋

當然，有些人屬於「視覺系」，必須透過雙眼看到喜歡的事物，才能夠獲得真正的舒壓，藉由座位佈置，或者周邊的小擺設，尤其是近幾年流行的多肉植物、小盆栽，便十分受到大家的歡迎。

▲多肉是辦公室最適合擺放的植物。（圖／Flora Lin、IG@ye.bunny）

位於台北信義區「火星兔子蛋」除了有販售多肉、仙人掌、空氣鳳梨等小品外，另還有簡約質感的水泥盆器、陶盆等，可選擇喜歡的植物自由搭配。其中，最奪目的莫過於貓咪腳踏造型盆栽，不管裡面是什麼植物，都教人直呼：「好可愛唷！」若能擺一個在辦公桌上，想必肯定是非常療癒的事。

3.最舒服的按摩／LSY

腰酸背痛、肩頸痠痛、眼壓高、頭痛等等小毛病，是上班族常見的「疑難雜症」，有時候螢幕看久了、鍵盤敲久了，便會不自覺開始槌槌打打，希望能讓緊繃的筋骨，得到某種程度的紓解。

▲紓壓按摩器深得許多OL的心。（圖／FB@林三益 LSY）

由MIT知名化妝品刷具品牌林三益LSY，推出的手持「紓壓按摩器」就深得許多OL的心！符合人體工學的設計不僅好拿，圓弧面可針對肩頸、頭部做簡單的按摩、減緩痠痛，滾珠定點可針對額頭按摩，減少紋路加深，而L型尾部設計則可貼合下顎，包覆著臉側肌膚，一邊放鬆肌肉，還能有修飾臉部的效果。

無論有多忙，也不要忘記應該抽出時間休息，先緩和一下緊繃的心情，收拾整頓好之後再一把加勁把工作處理完成！有了這些辦公室療癒小物，從五感直接觸及，達到立即舒壓的妙用。

延伸閱讀

秋冬時節失去動力、心情低落？小心是「冬季憂鬱症」找上身！心理師林子翔教你從五感療癒減壓

特搜 5 大種類室內植物推薦清單：任選一盆植栽，療你每個疲憊的時刻！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 上班族, 舒壓小物, 精油棒, 香氛, 多肉植物, 按摩滾輪

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