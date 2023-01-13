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田馥甄新春開運靠CITIZEN金錶　讚「乾杯時很明顯」

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▲▼ Hebe 。（圖／公關照）

▲連續代言CITIZEN 10年的田馥甄，今佩戴「心蕊．台灣限定款」EE1003-68W腕錶亮相。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN今發表xC系列兩款全新女錶，並宣布2023年度主題「心蕊」，將櫻花花瓣融入設計之中，祝福女性綻放專屬自己的美好，代言品牌10年的田馥甄（Hebe）佩戴粉紅金的「心蕊．台灣限定款」亮相，透露年紀漸長開始著迷新年的開運裝或小物，她打算戴著新錶過年，她說：「這只錶很喜氣，乾杯時很明顯！」

▲田馥甄打算戴CITIZEN新錶過春節。（影／記者陳雅韻攝）

談及過年，田馥甄侃侃而談，透露將回新竹陪伴家人，但對於去年底滑倒跌傷的話題則相對低調許多，她表示現在很健康，自嘲：「今年生日禮物應該會收到各式止滑商品。」而問及年終如何犒賞員工，她淡淡說：「我不會回答，不用替他們（員工）擔心，只能說他們開心、我開心。」

▲▼CITIZEN,DW 。（圖／公關照）▲▼CITIZEN,DW 。（圖／公關照）

▲CITIZEN「心蕊．台灣限定款」EE1003-68W（左）腕錶30,900元，「心蕊．輕奢限定款」EE1007-67W腕錶38,900元。

即將伴隨田馥甄過春節的CITIZEN新錶，為鈦金屬打造的「心蕊．台灣限定款」EE1003-68W光動能錶，面盤上2、4、8與10時位置則點綴櫻花花瓣圖案，6時方向被暱稱為「小雨傘」的小盤，呈現隨時間流轉的晨鳥、太陽、流星與月亮的日夜顯示，錶背刻有台灣限定鬱金香圖騰；另一只相同設計概念的「心蕊．輕奢限定款」EE1007-67W，採Sakura pink櫻花粉紅金錶殼及雙色錶帶，亮點是藍寶石玻璃鏡面中央鑲嵌實驗室培育鑽石，12時與6時處也點綴鑽石，放閃同時也強調永續環保的設計概念。

▲▼CITIZEN,DW 。（圖／公關照）

▲DW金色系錶款Petite Pressed Melrose（左），方形設計腕錶Quadro Pressed Melrose。（圖／Daniel Wellington提供）

歡度春節金色配件相當討喜，瑞典品牌Daniel Wellington（簡稱DW）各經典系列均有金色錶款可供選擇，包括優雅的「Petite Pressed Melrose」腕錶以蛋殼白面盤搭配玫瑰金色米蘭金屬編織錶帶、品牌首款方形錶「Quadro Pressed Melrose」配備玫瑰金色麥穗式金屬編織錶帶，再疊搭DW手環或戒指，即可在新春露一手時髦穿搭。

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關鍵字：

田馥甄, Hebe, CITIZEN, DW, Daniel Wellington

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