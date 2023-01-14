LIFE・經典／2023年10大建築趨勢　自然建築、3D列印都上榜

▲房屋與建築持續進化，永續是最熱門的趨勢之一。（圖／pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

建築是一直前進的，這幾年因為疫情肆虐、永續議題跟科技發展，建築師們不斷在嘗試與使用新技術，設計網站《Yanko Design》便整理出2023年10大建築趨勢，包括3D列印、預鑄手法與微型居家，都將點出我們日後生活的重要關鍵。

3D列印住宅

3D列印技術面世後，此一趨勢便注定大大改變我們未來的生活，在近年來3D建築技術已經越來越成熟，而2023年預估是3D列印建築開始起飛的一年，位於洛杉磯的初創公司Azure，正在使用回收塑料3D列印預製微型房屋，以現代和未來主義的建築以玻璃牆、嵌入式照明和折疊門為特色，而且最棒的一點是-它們可以在20小時內列印出來。

微型住宅

微型住宅的概念大約是在2年前開始風行，然而聲勢並沒有隨時間減弱，相反的更多人接受這樣的居住概念，預計今年將會有更緊湊機能、更加實惠的微型房屋面世。

自然系建築

因為永續議題的趨勢，親自然建築從2022年起大量的開始流行，許多建築在開始規劃時，也會考量進這些元素，與自然共生的態度是大家都樂見、也是對未來最佳的方式，包括植披、設有屋頂菜園和魚類棲息的魚菜共生系統等，而這樣的建築也改良了我們的生活品質。

焦木住宅

以燒焦的木材來當作是建材，從2022年這類的房屋開始增加，而2023年這種焦木「壽杉板」也將大量崛起，這種經炭化的木材覆層，把木頭變得非常耐用跟有彈性，它可以抵抗火焰、驅蟲，並且可以通過碳化變得防水，此外它也是個環保材質。

預製建築

將建築設計拆解並先預製，最後再運到蓋房地點組合，不僅能加速建築速度，模組化的元素也能更加節省成本與勞動力短缺的問題。

浮動建築

氣候變遷，我們正面臨不斷上升的水平面，如果我們再不行動，改變我們所居住的土地海岸線這件事極有可能到來，全球能夠漂浮在水上的「漂浮建築」數量也逐漸增加，可能你覺得應該沒這麼快，但誰知道呢？

混凝土結構

跟以前的混凝土住宅相比，近年的混凝土住宅更多了的設計的柔美感，原因是材料與施作技術的演進，它們跟之前筆直的特色不同，現在的混凝土住宅更像是雕塑，搭配光線呈現出更加柔美的型態。

永續建築

在最小的程度下破壞自然是此類建築的第一要務，它是一種真正跟自然融合的概念，而不是以往那種一意孤行的建築模式，然而這類的綠建築自然更有意義，讓我們在舒適與自然中找到最佳平衡。

貨櫃屋

或許在2023年起，貨櫃屋已並非大家想的那種黑暗建築，回收貨櫃並改造成一個家其實很酷！且配備了節省空間的訂製家具，也可以成為一個溫暖的住所，愈來愈多人會了解擁有一個舒適的家，重點不在是不是貨櫃，而是你要如何規劃。

高架結構

高架屋的設計在傳統上，是為了躲避毒蛇猛獸的侵擾，然而近年高架屋的數量增加，主要是為了更好的視野，以及海平面上升的隱憂（類似浮動建築的考量），此外將房屋架高也能減少對土地的破壞，避免傳統建築的大興土木。