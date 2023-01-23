fb ig video ETtoday search mobile

用比例、光線放大臥房5撇步　新的一年在家就療癒

>

▲▼生活,臥室,燈光,家具,床,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小空間臥房佈置有撇步。（圖／unsplash、pixabay、pexels，以下同）

編輯／借借

許多人都面對臥房空間不足的問題，堆積物品或塞滿收納的方式，只會讓居住在空間中的人感到越來越壓迫，家本來是一個能夠窩著、舒壓與療癒的地方，若你想改變自己的臥房「氣場」，就趁新的一年開始著手吧，在規劃過程中，5個撇步能幫你讓臥室更順眼。

▲▼生活,臥室,燈光,家具,床,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲採光是空間中重要的大事，不要用任何家具遮住寶貴光線。

露出全部的窗戶
不要為了要增加收納，而遮住窗戶。窗戶提供的自然光線，是非常重要的，整體臥室明亮才能將視覺效果放大，若窗戶太小，甚至還要考慮增加光線反射的效果，如把牆面塗白、安裝鏡子等，許多人為了置放收納櫃或安裝冷氣，犧牲窗戶照明空間，看起來是方便處置的做法，事實上犧牲的是自我情緒跟感受。

▲臥室,居家,洗衣籃,床。（圖／unsplash）

▲簡單的裝潢風格是小空間的首選。

省去複雜裝潢
繁複的花紋與裝飾，沒注意都出現在宮殿上嗎？小空間使用複雜的線條，只會讓眼睛看起來更擁擠，而且完全達不到想營造的華麗效果，除非有非常高段數的搭配，不然很容易淪落為「東施效顰」，只是在自我滿足而已，若真的很想要華麗感，建議在小面積的配件上使用就可，像燈台或床寢。

▲臥室,居家,窗簾,佈置。（圖／unsplash）

▲顏色按比例進行調整，大片統一的白色即便是雜物很多，整體感覺也會清爽。

顏色簡單
若是佈置的初學者，建議房間內的顏色盡量簡單，以達到清爽的空間感，選定3個你想要的顏色搭配，並使用較為溫型明亮的顏色作為主色，例如：白色比重60%、粉紅色比重20％、紫色比重10％，剩下的10％則是你想要放置的裝飾品上，鮮豔的多色彩。

▲IKEA公布2022年度最熱銷10大收納好物。（圖／IKEA提供）

▲即便是開放收納，也可以使用置物箱來置放複雜線條的物品。（圖／IKEA提供）

使用封閉式收納
IKEA等家具用品商，會推出平價的收納架，多半都是採用開放式設計，建議可利用箱子或門板，變成隱藏式收納，用來放置顏色容易出現雜亂的物品，如衣服、飾品、禮物或捨不得丟的物品等等，兼具隱私跟看起來乾淨的效果，空間感覺自己也會更統整起來。

▲臥室,居家,窗簾,佈置。（圖／unsplash）

▲畫框與風格統一，就算擺再多裝飾品也很順眼。

統一風格的裝飾品
很多人夾了娃娃、買了帽子、扭了扭蛋之後，全部都放在櫃子上面「當裝飾」，反而會讓人覺得雜亂無章，建議使用顏色來進行分類，可以在夏天時放上藍色娃娃或是扭蛋公仔，冬天則放上紅色等暖色系，畫框也可以使用這方式來擺放。

關鍵字：

居家, 佈置, 整潔, 秘訣, 放大空間

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表

兔年這3生肖「愛情、事業、財運」最旺！屬羊桃花大爆發 今年必收4款「IT BAG」　CHANEL 22變可愛、DIOR LADY 95.22好優雅 3特徵審視關係是否為「酒肉情侶」　表面甜蜜卻無法更進一步 3星座「朋友多，但知心的沒幾個」　雙子少談心事、天蠍最講義氣 新光三越「195萬全台最大獎」開出！北上遊玩帶Lexus ES200回家 日網超夯心理測驗「水族館先看哪個動物」　秒揭愛情觀和渴望 感情出現「5種徵兆」代表走到盡頭，再繼續只是浪費時間

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面