泰星Apo、朱智勛現身101粉絲嗨翻！　兩大男神同台拼帥

記者王則絲／台北報導

DIOR台北101旗艦店於今（13日）晚間舉行開幕活動，重磅邀請到泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo），以及韓男星朱智勛來到現場，兩大男神同台拼帥，吸引大批粉絲聚集嗨翻，場面十分浩大。

▲Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）出席DIOR 台北101旗艦店開幕活動。（圖／記者黃克翔攝）

陳立波因演出漫改劇《Kinn Porsche黑幫少爺愛上我》走紅，去年（2022年）10月就曾來台宣傳，此次受到DIOR邀請再度來台，引起極大轟動。活動上他穿著DIOR X ERL聯名系列紫色漸層針織上衣搭配馬鞍包，閃亮光芒襯托他的巨星氣場，訪問中他特別說道：「非常想念台灣的粉絲。」更表示台灣是他的第二故鄉，認為台灣粉絲的熱情程度跟泰國有得比，讓現場更加暴動。

▲朱智勛現身DIOR活動，現場放送粉絲福利。（圖／記者黃克翔攝）



朱智勛今晚穿著一身DIOR 2023最新春夏系列的灰色西裝套裝來到會場，他親自介紹身上的穿搭：「我今天穿的是比較休閒式的西裝，是DIOR X ERL限定系列，這個材質是輕羊毛，非常舒適。」同時也提到了袖口的Logo設計巧思。

訪問中朱智勛提到，最近正在籌備新的作品，很快就會跟大家見面，請大家期待；另外他也掩蓋不住興奮心情：「我已經來過台北好多次，每次來都好想來101，這次終於來了我覺得非常開心。」周三便已抵達台灣的朱智勛，分享這幾天他在台北放鬆身心的行程，他提到這幾天有在台北街頭散散步，也有抽空到健身房運動，很開心，不管到哪都努力保持最佳狀態。