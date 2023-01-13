徐若瑄穿DIOR霸氣紅裙「快要叫救護車」　王淨羞認被朱智勛圈粉

▲DIOR台北101旗艦店重新開幕，韓星朱智勛（右）、泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波來台歡慶。（圖／記者黃克翔攝）

記者鮑璿安／台北報導

DIOR台北101旗艦店重新開幕，除了邀請韓星朱智勛、泰國男星Nattawin Wattanagitiphat陳立波（Apo）遠道而來助陣，藝人徐若瑄、柯佳嬿、王淨、林柏宏、林哲熹、曾敬驊也受邀站台，女星們不約而同選擇了柔中帶剛的率性造型，徐若瑄為演繹這身裙裝，直言已經勒到快叫救護車的程度。

▲徐若瑄火紅DIOR裙裝十足有佛朗明哥風 。（圖／記者黃克翔攝）

徐若瑄相中店內獨家包款Lady Dior 淡粉色魔幻花園小牛皮中型提包 ，剛好生肖屬兔，因此水兔元素的靈動設計讓她一眼就愛上，「我覺得女人的需求永遠少一顆，我不介意來個形狀不一樣的，喜氣又低調。」至於今日造型很有佛朗明哥主題，徐若瑄認為擁有剛柔並濟的精神，不過她也爆料，當時試裝是空腹狀態，現在剛吃飽穿上衣服感覺整個被勒到 ，開玩笑說要叫救護車。

▲柯佳嬿笑稱今日造型很適合騎馬 。（圖／記者黃克翔攝）



同樣選擇帥氣造型的柯佳嬿，以馬術元素短版衣搭配高腰褲，笑說想騎馬去了，是她過去很少嘗試的風格，而新店內最想要什麼單品？柯佳嬿搞笑表示：「最想擁有一整家店面，裡面什麼都有！」她喜歡簡潔店裝帶有當代美術館氣息，更喜歡品牌將優雅和率性結合一體的態度。

▲王淨認為裙裝個性不失小女人氣息。（圖／記者黃克翔攝）

王淨對於與韓星朱智勛一同出席活動感到激動，她害羞說不會去打擾對方，但難掩《與神同行》劇迷心態，直言如果死掉後遇到這樣的使者一定會很開心。王淨更俏皮將今日造型取名為「吉賽爾」，小女人又帶有個性元素，形容是命定款式。

男星林柏宏、曾敬驊剛好都演繹了DIOR x ERL限定系列服飾，結合滑板元素格外活潑，不過兩人其實對於品牌西裝情有獨鍾，認為剪裁精簡不失個人風格。

▲曾敬驊、林柏宏、林哲熹。（圖／記者黃克翔攝）

DIOR 台北101旗艦店的重新開幕，亮點包括了一路延展至五樓的旋轉樓梯，是從巴黎全新蒙田大道30號總店裏汲取靈感，更帶來獨賣單品，義大利藝術家Pietro Ruffo筆尖下所詮釋的癸卯年生肖水兔創作躍然呈現於粉紅色系的Lady Dior包款之上，出了該店就買不到。

▲DIOR 台北101旗艦店重新開幕，店內獨賣Lady Dior 淡粉色魔幻花園小牛皮中型提包 。（圖／品牌提供）