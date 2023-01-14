fb ig video ETtoday search mobile

愛馬仕Kelly綴駝鳥羽毛美爆！春夏配件亮點一次看　手插包包口袋最帥

>

▲Hermes 2023春夏 。（圖／記者林明瑋攝）

▲透過放大鏡看包包，相當有趣。（圖／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）之所以夢幻，除了入手有些難度，更重要的是在絕妙的工藝下，有一顆幽默的玩心，2023春夏系列在台北發表，處處擺放了放大鏡、潛望鏡，好讓人用不同角度看見作品。包包永遠是焦點，變寬變扁的Kelly包名為Kelly élan，綴上鴕鳥羽毛顯得輕盈，有著馬鞍般圓弧的肩背包，外側的口袋不但方便收納小物，還可以一手插進去，超有態度。

【趕緊看看2023春夏愛馬仕的最新配件，好多都想+1】

女包

Arçon肩背包
「馬」總是愛馬仕作品中的重要靈感，Arçon肩背包的圓弧輪廓來自馬鞍，可調整長度的背帶，在每個洞孔旁印壓了小小的「1、2、3、4」數字，巧妙呼應馬鐙扣環，而新設計的外側口袋，在春夏秀上便極為搶眼，因為模特兒手插在裡頭，走出滿滿氣場。

▲Hermes 2023春夏 。（圖／記者林明瑋攝）

▲手插在Arçon包包的口袋，超有態度。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲Arçon肩背包小牛皮材質261,900元（左）、H帆布與Swift小牛皮材質187,500元（右）。（圖／品牌提供，以下同）

Kelly élan肩背包
凱莉包變寬、變扁，成為可作為晚宴包的Kelly élan，可拆卸的短背帶在日常也方便，除了一般款，也有裝飾了鴕鳥羽毛的設計，輕盈又蓬鬆，隨著行走好友律動感。

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲以Chamkila山羊皮打造的Kelly élan 肩背包，292,800元。

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）
▲以鴕鳥羽毛裝飾的Kelly élan 肩背包，497,100元。

Birkin Picnic提包
編織包很有春夏的悠閒氣息，Birkin自然也要跟上腳步，先將Swift小牛皮製成細繩，再與柳條編織，異材質和諧地交錯，散發悠然又閒適的態度。

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲Birkin Picnic提包以Swift小牛皮與柳條編織，792,000元。

Della Cavalleria élan肩背包
Della Cavalleria包款在2021年問世便大受歡迎，2023春夏有了扁長新作Della Cavalleria élan，中央如馬鐙般的金屬扣相當搶眼，底部的弧度線條流暢，大小適中、簡單而具識別性，怎麼搭配都好看。

▲Hermes 2023春夏 。（圖／記者林明瑋攝）

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲Della Cavalleria élan小牛皮肩背包，242,300元。

Chaîne d’ancre短夾
小而不廢的包包絕對是大勢，Chaîne d’ancre短夾以經典錨鍊開闔，有可調整長度，或整條拆卸下來的長背帶，讓短夾的使用方式更多元、更隨心所欲。

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲小牛皮Chaîne d’ancre短夾，有長背帶增添使用變化，185,400元。

Balusoie提包
以經典絲巾、牛皮提把製成的Balusoie包，好像包袱一樣可愛，輕鬆拎出俏麗感，8萬5100元的價格，更是讓人很動心。

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲絲巾製成的Balusoie提包，85,100元。

男包

HACarreaux手提包
男包同樣精彩非常，要價超過97萬元的HACarreaux包，以手工製作出40條細條狀皮革，再以絎縫貼花工藝，精準拼接包面上，光這步驟就要耗費40小時，還不包括製作包包的時間。條狀皮革形成的歪斜扭曲格紋，彷彿水波或透過水看到的效果，無論包包的哪一面都有，完全零死角。

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲耗工費時的HACarreaux手提包，展現精湛工藝，973,100元。

Kelly messenger郵差包
Kelly包與郵差包結合，成就了這款簡單大方的包包，實用的大容量、可調節的背帶，還有方便收納的側邊口袋，散發雅痞氣質，令人一眼愛上。

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲Kelly messenger郵差包相當實用，463,400元。

絲巾

愛馬仕絲巾好像藏著驚喜魔法，捲起使用的時候看不見全貌，但一打開，每一條都是故事，奈及利亞籍的新生代藝術家Dennis Osadebe描繪了一匹正在衝浪的馬，只見牠站在衝浪板上，而向前的動力，竟是背上的風扇！

視覺設計師Jonathan Burton構思的Tea for Two絲巾，再度發揮愛馬仕的幽默瘋狂成分，女超人、太空人想喝茶，只要啟動機器、馬兒與輸送帶開始運作，熱茶就送上來，是不是可愛極了？

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲Surfing Fan圖紋印花方巾65cm，10,400元。

▲HERMES 2023春夏。（圖／品牌提供）
▲Tea for Two圖紋印花斜紋方巾90cm，17,200元。

【更多品牌的春夏配件，你一定要看】

BVLGARI
BVLGARI（寶格麗）以「奇蹟調色盤」為主題，顧名思義就是在色彩上大力揮灑，包括祖母綠、紫水晶、鑽石、彩色寶石，都成為包款的色調，更顯亮麗迷人，經典Serpenti包變化多端，無論日常或晚宴都有選擇。

絲巾是BVLGARI配件的另一重點，以品牌創始人Sotirio Bulgari從希臘到羅馬、那不勒斯到瑞士St. Moritz的冒險歷程為主題，運用水彩色調，呈現復古海報效果，也有以「太陽輪」（Wheel of Sun）為主題的幾何設計，十分百搭。

▲BVLGARI、Berluti 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI、Berluti 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI、Berluti 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲BVLGARI紫水晶色斜紋雪莉巾約6,300元（左）、印花斜紋絲巾約15,700元（右）。

▲BVLGARI、Berluti 2023春夏。（圖／品牌提供）
▲BVLGARI太陽輪斜紋絲巾，約11,800元。

Berluti
春夏就是要有充滿活力的顏色，Berluti經典Venezia皮革也染上全新的橄欖綠、西恩納紅、阿威羅藍，讓男士的包包、小皮件內斂又充滿生氣，優雅絲質手帕、圍巾，也是重要配件，對於小細節、整體造型都大加分。

▲BVLGARI、Berluti 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲Berluti橄欖色拼接後背包，156,000元。

▲BVLGARI、Berluti 2023春夏。（圖／品牌提供）
▲Berluti西恩納紅色郵差包，66,000元。

▲BVLGARI、Berluti 2023春夏。（圖／品牌提供）

▲Berluti絲質手帕6,900元（左）、圖紋絲巾17,100元（右）。

 ►包・開箱／GUCCI馬銜鍊包新年換新裝！超可愛兔兔細節藏包中

►《今際》水雞光私下精品收藏超精彩！LV、PRADA⋯最新爆款通通有

 

關鍵字：

HERMES, 愛馬仕, Kelly, 凱莉包, 2023春夏, BVLGARI, 寶格麗, Berluti

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

超能吃苦的三大星座！TOP 1簡直心機王，悶不吭聲幹大事超越同齡人

超能吃苦的三大星座！TOP 1簡直心機王，悶不吭聲幹大事超越同齡人

營養師揭「讓小腹變凸」8大原因！　久坐、愛吃甜食都中鏢

營養師揭「讓小腹變凸」8大原因！　久坐、愛吃甜食都中鏢

5種「美肌養生超級食物」快記好！　美白、抗老還防金魚腦

5種「美肌養生超級食物」快記好！　美白、抗老還防金魚腦

剛決定交往別做5件事　避免兩人關係越來越走鐘 雙魚座才第2！「公主病」星座Top 3，天秤對另一半要求特別高 《黑暗榮耀》鄭成日熟男魅力爆發！天生衣架子，成套西裝根本為他而生 舒淇掰了招牌長髮！突曬激短「狼尾頭」　帥起來連男人都輸了 超適合婚姻的三大星座！TOP 1做得比說得多，認真又能幹是優質對象 每天喝蘋果醋的5大好處，減脂還能消疲勞！但「一類人」餐前別喝 凱特王妃與老公情侶裝「團結一致」　不甩小叔哈利王子批評

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面