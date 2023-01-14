愛馬仕Kelly綴駝鳥羽毛美爆！春夏配件亮點一次看　手插包包口袋最帥

▲透過放大鏡看包包，相當有趣。（圖／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 台北報導

HERMES（愛馬仕）之所以夢幻，除了入手有些難度，更重要的是在絕妙的工藝下，有一顆幽默的玩心，2023春夏系列在台北發表，處處擺放了放大鏡、潛望鏡，好讓人用不同角度看見作品。包包永遠是焦點，變寬變扁的Kelly包名為Kelly élan，綴上鴕鳥羽毛顯得輕盈，有著馬鞍般圓弧的肩背包，外側的口袋不但方便收納小物，還可以一手插進去，超有態度。

【趕緊看看2023春夏愛馬仕的最新配件，好多都想+1】

女包



Arçon肩背包

「馬」總是愛馬仕作品中的重要靈感，Arçon肩背包的圓弧輪廓來自馬鞍，可調整長度的背帶，在每個洞孔旁印壓了小小的「1、2、3、4」數字，巧妙呼應馬鐙扣環，而新設計的外側口袋，在春夏秀上便極為搶眼，因為模特兒手插在裡頭，走出滿滿氣場。

▲手插在Arçon包包的口袋，超有態度。（圖／記者林明瑋攝）



▲Arçon肩背包小牛皮材質261,900元（左）、H帆布與Swift小牛皮材質187,500元（右）。（圖／品牌提供，以下同）

Kelly élan肩背包

凱莉包變寬、變扁，成為可作為晚宴包的Kelly élan，可拆卸的短背帶在日常也方便，除了一般款，也有裝飾了鴕鳥羽毛的設計，輕盈又蓬鬆，隨著行走好友律動感。

▲以Chamkila山羊皮打造的Kelly élan 肩背包，292,800元。



▲以鴕鳥羽毛裝飾的Kelly élan 肩背包，497,100元。

Birkin Picnic提包

編織包很有春夏的悠閒氣息，Birkin自然也要跟上腳步，先將Swift小牛皮製成細繩，再與柳條編織，異材質和諧地交錯，散發悠然又閒適的態度。

▲Birkin Picnic提包以Swift小牛皮與柳條編織，792,000元。

Della Cavalleria élan肩背包

Della Cavalleria包款在2021年問世便大受歡迎，2023春夏有了扁長新作Della Cavalleria élan，中央如馬鐙般的金屬扣相當搶眼，底部的弧度線條流暢，大小適中、簡單而具識別性，怎麼搭配都好看。

▲Della Cavalleria élan小牛皮肩背包，242,300元。

Chaîne d’ancre短夾

小而不廢的包包絕對是大勢，Chaîne d’ancre短夾以經典錨鍊開闔，有可調整長度，或整條拆卸下來的長背帶，讓短夾的使用方式更多元、更隨心所欲。

▲小牛皮Chaîne d’ancre短夾，有長背帶增添使用變化，185,400元。

Balusoie提包

以經典絲巾、牛皮提把製成的Balusoie包，好像包袱一樣可愛，輕鬆拎出俏麗感，8萬5100元的價格，更是讓人很動心。

▲絲巾製成的Balusoie提包，85,100元。

男包



HACarreaux手提包

男包同樣精彩非常，要價超過97萬元的HACarreaux包，以手工製作出40條細條狀皮革，再以絎縫貼花工藝，精準拼接包面上，光這步驟就要耗費40小時，還不包括製作包包的時間。條狀皮革形成的歪斜扭曲格紋，彷彿水波或透過水看到的效果，無論包包的哪一面都有，完全零死角。

▲耗工費時的HACarreaux手提包，展現精湛工藝，973,100元。

Kelly messenger郵差包

Kelly包與郵差包結合，成就了這款簡單大方的包包，實用的大容量、可調節的背帶，還有方便收納的側邊口袋，散發雅痞氣質，令人一眼愛上。

▲Kelly messenger郵差包相當實用，463,400元。

絲巾



愛馬仕絲巾好像藏著驚喜魔法，捲起使用的時候看不見全貌，但一打開，每一條都是故事，奈及利亞籍的新生代藝術家Dennis Osadebe描繪了一匹正在衝浪的馬，只見牠站在衝浪板上，而向前的動力，竟是背上的風扇！

視覺設計師Jonathan Burton構思的Tea for Two絲巾，再度發揮愛馬仕的幽默瘋狂成分，女超人、太空人想喝茶，只要啟動機器、馬兒與輸送帶開始運作，熱茶就送上來，是不是可愛極了？

▲Surfing Fan圖紋印花方巾65cm，10,400元。



▲Tea for Two圖紋印花斜紋方巾90cm，17,200元。

【更多品牌的春夏配件，你一定要看】

BVLGARI

BVLGARI（寶格麗）以「奇蹟調色盤」為主題，顧名思義就是在色彩上大力揮灑，包括祖母綠、紫水晶、鑽石、彩色寶石，都成為包款的色調，更顯亮麗迷人，經典Serpenti包變化多端，無論日常或晚宴都有選擇。

絲巾是BVLGARI配件的另一重點，以品牌創始人Sotirio Bulgari從希臘到羅馬、那不勒斯到瑞士St. Moritz的冒險歷程為主題，運用水彩色調，呈現復古海報效果，也有以「太陽輪」（Wheel of Sun）為主題的幾何設計，十分百搭。

▲BVLGARI紫水晶色斜紋雪莉巾約6,300元（左）、印花斜紋絲巾約15,700元（右）。



▲BVLGARI太陽輪斜紋絲巾，約11,800元。

Berluti

春夏就是要有充滿活力的顏色，Berluti經典Venezia皮革也染上全新的橄欖綠、西恩納紅、阿威羅藍，讓男士的包包、小皮件內斂又充滿生氣，優雅絲質手帕、圍巾，也是重要配件，對於小細節、整體造型都大加分。

▲Berluti橄欖色拼接後背包，156,000元。



▲Berluti西恩納紅色郵差包，66,000元。

▲Berluti絲質手帕6,900元（左）、圖紋絲巾17,100元（右）。