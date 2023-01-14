特別想吃高熱量解壓？營養師：「6個徵兆」看出你是否是壓力肥

▲越累就越想吃高熱量食物，讓脂肪悄悄上身。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近工作忙碌壓力大，靠吃東西排解壓力，沒想到體重瞬間暴增2公斤，營養師程涵宇分享，壓力真的會使人胖，當交感神經興奮，副交感神經被抑制，會使得腸胃蠕動變慢，容易使脂肪代謝慢且堆積，營養師教你抗壓這樣吃，肥胖快走開！

什麼是壓力肥呢？營養師程涵宇指出6個常見特徵，一起來看看你也中了嗎？

#壓力大時食慾更大



#特別想吃高油高糖高熱量食物幫助舒壓



#脂肪特別愛囤積在腹部臀部



#心情憂鬱低落煩燥



#最近遭遇壓力體重快速增加



#長期壓力體脂一直居高不下

為什麼壓力害我們變胖？程涵宇也簡單分享原因如下：

#影響自律神經

當交感神經興奮，副交感神經被抑制，造成腸胃道蠕動變差消化變慢、脂肪代謝慢並且囤積

#影響內分泌

腎上腺皮質醇Cortisol分泌刺激食慾，脂肪容易在腹部與臀部囤積

#神經胜肽Y增加

神經胜肽Y會增加對高油高糖高熱量食物食慾，進而增加進食量，導致脂肪加速囤積。

#瘦素抗性增加

當瘦素抗性增加，食慾跟著增加讓脂肪容易堆積。

壓力爆棚時，讓營養師程涵宇教你這樣吃，幫助你輕鬆解壓。

#維生素Ｂ群 /雞蛋、糙米、豆類

這些食物能幫助血清素合成，促進快樂荷爾蒙合成。

#維生素Ｃ /奇異果、草莓、芭樂、木瓜

又稱抗壓維生素，當身體壓力大的時候也會消耗得多，這時候記得多攝取維生素食物。

#低GI穀類 /燕麥、糙米

碳水化合物幫助色胺酸到達大腦緩解焦慮減輕壓力。

#鈣/牛奶、黑芝麻

強化神經系統的傳導感應穩定神經。

#鎂/堅果、香蕉

調節神經細胞與肌肉收縮、穩定情緒消除疲勞。