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楊謹華、温貞菱示範「Rosso 紅」過節穿搭！拎上V標誌印花包飄仙氣

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記者鮑璿安／台北報導

農曆春節即將到來，紅色對於Valentino而言更是一種永不褪色的象徵，此次系列將經典的 「Rosso 紅」注入女裝、配件與鞋履之中，女星楊謹華、謝欣穎、温貞菱、林映唯都搶先演繹重點單品，極簡剪裁與標誌性印花缺一不可。

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲楊謹華身著ROSSO紅短洋裝搭配系列紅色水桶包 。（圖／品牌提供）

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲温貞菱紅色雙排扣大衣以金色V標誌點亮細節 。（圖／品牌提供）

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲ROSSO紅新春系列水桶包 。（圖／品牌提供）

楊謹華穿上ROSSO紅新春系列迷你裙搭配上過膝靴，簡約廓形下遊走好身材，營造出俐落又性感的風格，手拎全新V標誌水桶包，藉此印花打造出鮮明態度。同款水桶包也出現在温貞菱身上，她巧妙詮釋雙排扣大衣，下衣失蹤的效果彰顯長腿曲線，詮釋截然不同的仙氣美感。

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲（依序） 女星林映唯、謝欣穎穿著滿版V印花單品。（圖／品牌提供）

此外，在2023 春夏系列強勢洗版的V標誌印花，以更大膽的手法重新演繹品牌Logo，女星林映唯、謝欣穎穿著滿版V印花單品成為最搶眼的存在，從衣著、靴款延伸到包款，呼應ROSSO紅的強烈視覺效果，成為新年極佳選擇。

▲▼精品綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼精品綜合 。（圖／品牌提供）

▲人造毛皮兔耳朵的MOSCHINO經典機車包與兔巴哥兔頭造型包款 。（圖／品牌提供）

同時，MOSCHINO 攜手兔巴哥推出農曆新年系列，帶給人童趣過節氛圍，裝飾著人造毛皮兔耳朵的MOSCHINO經典機車包與兔巴哥兔頭造型包款，以絲網印刷和刺繡的形式重現，絕對讓兔年充滿生機。

關鍵字：

Valentino, 楊謹華, 謝欣穎, 温貞菱, 林映唯

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