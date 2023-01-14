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葡萄、海帶都在內！營養師：冬季吃「黑色食物」正好

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▲▼營養師：冬季吃「黑色食物」正好 。（圖／Unsplash）

▲葡萄富含花青素，抗氧化效果強。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導　

營養師高敏敏分享，冬天是吃黑色食物的季節，她分享食物們披上深黑紫色外衣，被稱為「超級食物」，從現代營養學來看，深色食材大多含有豐富花青素、維生素和微量元素，多吃對身體很有益處。

那麼黑色食物要怎麼吃？才能吃出高營養價值？高敏敏分享，常見的黑芝麻的鈣含量高、油脂也高，因此攝取需要適量，黑豆屬於植物性蛋白質，富含花青素、維生素A，海帶則含褐藻素、碘 、維生素B12，幫助調節血糖及血脂。
為了讓大家清楚了解黑色食物，她也貼心整理出黑色食物的營養圖鑑，以下這些黑色食物，你喜歡吃哪一種？

▲▼營養師：冬季吃「黑色食物」正好 。（圖／Unsplash）

#黑芝麻 571kcal

鈣含量高，但油脂也高，建議適量攝取，除此之外黑芝麻還富含不飽和脂肪酸、膳食纖維、鈣、鐵。

#黑糯米 350kcal

黑糯米又稱為紫米，富含膳食纖維，還有維生素B、E、鉀、鐵、鋅、鈣等營養，因為紫米有糯性，吃起來黏黏糯糯，又稱「黑糯糙米」，常做成甜品八寶粥、米糕、糯米飯糰，營養師也提醒紫米多吃容易脹氣，需要注意攝取量。

▲▼營養師：冬季吃「黑色食物」正好 。（圖／Unsplash）

#黑豆 340kcal

屬於植物性蛋白質，且含有花青素、維生素A、葉酸等營養。

#黑棗 213kcal

豐富膳食纖維，幫助腸胃蠕動，排便順暢。

▲▼營養師：冬季吃「黑色食物」正好 。（圖／Unsplash）

#紫菜 212kcal

含鐵、碘、維生素B12，尤其推薦素食者可透過紫菜來補充營養。

#黑葡萄 61kcal

吃葡萄可以保持身材、維持心血管健康，還能抗老及減少疲勞，葡萄的抗氧化營養主要集中在葡萄皮跟籽，建議直接吃下肚。

#黑木耳 24kcal

黑木耳又稱血管的清道夫，富含膳食纖維，還能促進腸胃蠕動、調整血脂、血糖、保護心血管健康。

#海帶 14kcal

含褐藻素、碘、維生素B12，幫助調節血糖及血脂。

營養師建議大家日常生活中就可以多吃這些黑色食物， 除了可以做到各色蔬果營養均衡，黑紫色的食物，抗氧化能力特別厲害，跟淺色食材相比，能預防老化性疾病、幫助抗氧化抗發炎、更是保持活力的好朋友。

關鍵字：

黑色食物, 營養師

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