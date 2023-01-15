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星・變美／40歲王心凌超凍齡少女肌靠1招！卸妝愛用品全公開

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▲▼ 王心凌愛用卸妝品 。（圖／翻攝IG、小紅書）

▲王心凌肌膚狀態維持超好，白嫩細緻堪稱少女肌。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝王心凌IG、小紅書

「甜心教主」王心凌先前參加陸綜《乘風破浪的姐姐》第三季，憑藉堅強實力和好狀態再度爆紅，邁入40歲的她依舊少女感十足，尤其白皙細緻的凍齡好肌膚更是讓眾多粉絲讚嘆。日前她就在小紅書上分享，自己非常重視卸妝清潔，如果清潔沒有做好，上再好的保養品對肌膚來說也只是負擔，所以她工作結束、回家第一件事就是卸妝，她更公開自己私下愛用的卸妝清潔產品，連同使用秘訣都一起分享。

▲▼ 王心凌愛用卸妝品 。（圖／翻攝IG、小紅書）

＃KISSME 一刷睫淨睫毛膏卸除液

根根分明又捲翹的睫毛可說是王心凌招牌妝容，因此也少不了睫毛膏的堆疊，所以在卸妝時，她會先用KISSME這款睫毛膏專用卸除液，厚厚的塗在睫毛上，幫助快速卸掉睫毛膏，先去做一些其他事，等大約3、5分鐘睫毛膏就會開始溶解，再用眼唇卸妝液做下一步清潔。

▲▼ 王心凌愛用卸妝品 。（圖／翻攝IG、小紅書）

＃香奈兒 雙效眼部卸妝液

＃蘭蔻 快速眼唇卸妝液

在睫毛膏專用卸除液發揮作用開始溶解睫毛膏後，她會使用雙層的眼唇卸妝液來做整個眼妝的清潔。沾取在化妝棉後，她建議要敷10～20秒，再輕輕的往下擦，這樣做可以減少在卸除睫毛膏和眼妝時，對於皮膚的拉扯、摩擦力，避免產生紋路。

▲▼ 王心凌愛用卸妝品 。（圖／翻攝IG、小紅書）

＃貝膚黛瑪 舒敏高效潔膚液

臉部的卸妝產品她常用的有3種，如果是比較低彩度、比較淡的妝容，她就會選用比較清爽的卸妝水，將卸妝水浸濕化妝棉後，慢慢的把臉上的但妝擦拭掉。她也提醒，擦過的過程會有點清理毛孔的作用，也會帶掉一些比較明顯的老廢角質，所以擦拭時要輕柔，且不能過度擦拭，以免傷害到肌膚。

▲▼ 王心凌愛用卸妝品 。（圖／翻攝IG、小紅書）

▲▼ 王心凌愛用卸妝品 。（圖／翻攝IG、小紅書）

＃FANCL MCO速淨卸粧油

＃EVE LOM 全能深層潔淨霜

而如果是當天是比較濃的妝或是舞台妝，顏色比較多、比較重，她就會選擇用卸妝油或卸妝膏，把妝和髒污清潔乾淨。她也提醒，有些卸妝油會讓皮膚比較敏感、容易冒痘的人，長粉刺痘痘，所以挑選卸妝油要根據自己的膚質慎選。

而她喜歡用的EVE LOM卸妝膏裡有一些精油成分，因此她提醒塗上臉後至少要按摩一分鐘，再用洗臉巾或洗臉布沾取溫熱水，先貼上臉敷一下，讓精油成分散發，來帶來溫潤、放鬆的感覺，再將和卸妝霜融合在一起的彩妝慢慢地洗掉擦掉。同樣地，擦得過程會有代謝角質的作用，所以動作要輕柔一點。

▲▼ 王心凌愛用卸妝品 。（圖／翻攝IG、小紅書）

＃Dr.Jackson's 07潔顏露

＃Mediplus 酵素系亮白泡泡洗顏粉

卸妝完的洗臉清潔，她最近愛用2款，潔顏露洗完之後臉部不會有緊繃感；而另一款酵素洗顏粉，洗臉的同時能幫助代謝老廢角質。

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關鍵字：

星變美, 王心凌, 女星, 保養, 秘訣, 清潔, 卸妝, 愛用, 乘風破浪的姐姐

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