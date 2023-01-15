星巴克1／16「限時9小時」買一送一　有感降溫先來賺一杯

▲星巴克推買一送一，冷冷上班日為自己加倍打氣吧。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

迎接春節來臨前最後一周上班日，氣溫也因寒流急降，星巴克在1／16周一續推好友分享優惠，限定9小時進店消費買一送一，伯朗咖啡也同期推出會員買一送一優惠好康，讓大家都能在冷冷天氣喝杯熱飲暖身，好好為今年工作開始收尾。

星巴克1／9限時一天推出「冬季品嘗特選美好好友分享日」活動，從上午11點到晚上8點至店，購買兩杯特大、風味、冰熱皆一致的特選濃縮咖啡飲料系列，其中一杯由星巴克招待，每人至多買二送二。濃縮咖啡飲料系列幾乎已經包含星巴克8成以上的品項，涵蓋大部分咖啡飲品，所以有很多品項可選，但請注意要「特選濃縮」才有優惠。

沒有在優惠之列的品項包括星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡。此外車道服務與管制區門市，以及特定、風景區門市也未提供買一送一優惠。

未提供優惠的特定與風景區門市包括草山、科教館、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、龍門、101典藏、新莊思源、竹北自強、竹南、市政、彰化金馬、台南東門、岡山、板橋車站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、仁德南、仁德北、時代寓所、南科、成大醫院1F、芎林文德、高雄博愛、高雄大寮、友達GRC、台東大武、關廟南、東山休息站、五甲、西螺、桃園總圖、八德興豐、台南新化、台南文創門市。

伯朗咖啡館則在1月續推卡友獨享飲品買一送一，針對1月份的每周一1／16、1／23、1／30，只要持伯朗Lounge卡消費，可享飲品買一送一，飲品不限品項與容量，結帳金額以高價品計算，手沖咖啡、瓶裝飲品、啤酒不適用本活動，並限結帳當日領取。