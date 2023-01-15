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Seiko冰川錶盤充滿力量感　附贈日本傳統編織帶也是冷冽色調

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▲▼ Seiko,Zenith 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」製錶110周年紀念錶款SPB333J1，39,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

2023年Seiko慶祝首款日本製腕錶問世110周年，將推出一系列豐富錶款紀念此歷史時刻，打頭陣為Seiko Prospex「Save the Ocean」製錶110周年紀念錶款SPB333J1，以1968年6105-8000潛水錶為藍本，展現獨特的弧形錶殼與4時位置的錶冠，最大特色是面盤呈現如冰川的紋理與力量感，連另附贈的100%由寶特瓶再生原料所製成的可替換式編織錶帶，也以配色呼應冰川主題，且運用日本傳統「製紐Seichu」編織技法製成，更堅韌也透氣，適合水下使用。

▲▼ Seiko,Zenith 。（圖／公關照）▲▼ Seiko,Zenith 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」製錶110周年紀念錶款SPB333J1（左），靈感源自1968年的原版腕錶6105-8000。

冰川紋理圖案的Seiko Prospex「Save the Ocean」製錶110周年紀念錶款SPB333J1，強調其耐用性，不鏽鋼錶殼和錶帶皆具有防小刮傷的硬質鍍膜塗層，時標與指針則塗有Lumibrite夜光塗料，在暗夜也能輕易辨讀時，內載6R35自動上鍊機芯，具70小時動力儲存。

▲▼ Seiko,Zenith 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex「Save the Ocean」製錶110周年紀念錶款SPB333J1不僅面盤展現極地景觀，可替換式錶帶的顏色亦呼應冰川之美。

ZENITH則於新加坡甫落幕的LVMH WATCH WEEK，發表靈感源自冰川景致的DEFY Extreme Glacier冰川腕錶，保護按鈕的組件和12邊形錶圈均以半透明玉髓製作，其淡藍色調與冰川相呼應，也由於每塊寶石的色調與紋理皆不同，代表限量50只錶款均為獨一無二，而錶殼與鍊帶則為鈦金屬材質；鏤空面盤於計時盤處覆上磨砂處理的透明藍寶石，宛如一層薄冰，讓El Primero 1/100秒高振頻自動上鍊計時機芯若隱若現，品牌另附黑色Velcro魔術貼錶帶和一條白色橡膠錶帶，可自由轉換錶款風格。

▲▼ Seiko,Zenith 。（圖／公關照）

▲ZENITH推出限量50只的DEFY Extreme Glacier冰川腕錶。（圖／Zenith提供）
 

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關鍵字：

Seiko, ZENITH

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