貝克漢女兒小哈潑最愛穿潮球鞋！端莊禮服下配Air Jordan獲網讚翻

記者王則絲／綜合報導

足球巨星貝克漢家的孩子們，在爸媽大衛貝克漢（David Beckham）與維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）的明星光環下，成為大眾矚目的星二代，其中最小的女兒「小哈潑」（Harper Beckham）今年已經11歲、長成小少女了，從爸媽不時分享的生活照中可以發現，小哈潑非常喜歡穿球鞋，甚至在端莊禮服下也是穿著Air Jordan，突顯個性的搭配方式獲得網友們讚賞。

貝克漢家除了三個帥兒布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）、羅密歐貝克漢（Romeo Beckham）與克魯茲貝克漢（Cruz Beckham），經常活躍於媒體版面以及社群上之外，女兒小哈潑也備受關注。

小哈潑雖然還沒有自己的社群帳號，但是經常出現在家人的貼文之中，其中可以發現小哈潑根本是個球鞋控！不只是在私下日常與家人一同出遊，小哈潑會以洋裝搭配Nike Dunk球鞋，於正式的場合中，小哈潑依然是在端莊禮服下穿著球鞋，像是在流露小小女人味的鏤空洋裝、蕾絲洋裝下，多次以一雙黃色的Air Jordan球鞋來搭配，突顯她私下的喜好與個性品味，在眾人的目光前保有青少女的活力氛圍，並不刻意去選擇高跟鞋、做超齡的表現，獲得網友們的讚賞。