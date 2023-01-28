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很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

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▲▼ 很會賺錢但總存不了錢的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

很多人沒什麼存款，除了跟收入多少有關，也跟一個人的消費和理財觀念有很大關係，像是有些人明明很會賺錢，收入不差，但賺得多，花得更多，根本存不了什麼錢，以下3個星座就是代表，有的是喜歡享受生活，過得開心最重要，也有人是為了面子花錢，存款能輸但面子不能輸。

▲▼ 很會賺錢但總存不了錢的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：射手座

喜歡交朋友的射手座，其實大多數賺錢能力都還蠻強的，但很可惜的是，他們的存錢能力很弱，甚至可能沒有存錢意識，手上有點錢很快就會花掉。這也跟他們人生觀有關，性格奔放、無拘無束的射手，喜歡享受當下，一旦想到什麼就要馬上去做，喜歡什麼有錢就買，對他們來說，雖然可能存不到什麼錢，但至少改善了生活，自己想要的物品也能得到，也是很值得開心的事。

▲▼ 很會賺錢但總存不了錢的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：雙子座

擅長溝通、反應靈敏的社交達人雙子座在不同環境都很能適應，加上好奇心強讓他們什麼事都懂一些、多才多藝，賺錢對他們來說不是難事。但雙子在花錢上也很大手大腳，因為愛好多，需要花錢的地方也比較多，加上對他們而言，錢是賺來的，不是省來的，寧願好過一天是一天，也不想把日子過得太拮据，都沒享受到，不管對花錢或存錢都不太有計畫，也因此不少雙子都是月光族。

▲▼ 很會賺錢但總存不了錢的3大星座 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：獅子座

待人處事上霸氣有魄力的獅子座，在金錢花用的部分也同樣，只要手邊有點錢，他們就很容易「窮大方」，有時為了爭面子或虛榮感還會肆意亂撒錢，很快速就會把口袋的積蓄花光。另一方面，獅子本身很有冒險精神，加上對自己非常有信心，很容易在投資時就直接掏出大筆身家博一把，導致他們就算賺得多，但花出去的更多。

關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 賺錢, 花錢, 存錢, 獅子, 雙子, 射手

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