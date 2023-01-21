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超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

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編輯／Lily

有時候心裡的想法能左右你的眼中的印象，同樣的一張圖，每個人看起來卻各是大不同，日前小紅書一張圖片引起高討論度，一眼能判定你是聰明還是笨，趕快來測一下！

▲▼超準！「一張圖」秒測你的反應力 。（圖／翻攝自小紅書）

▲小紅書這張圖片引起網友熱議。（圖／翻攝自小紅書）

第一眼看到的是什麼？

A.接吻男女

B.白衣少女

C.什麼也沒看到

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選A 接吻男女的你→有時死腦筋，但是直覺很準

有時候你看待事情只會從一個面向切入，沒有全盤考慮導致容易鑽牛角尖而不自知，只要認定的事情，旁人怎樣都勸不聽，即便被別人說中，你還是會硬著頭皮做下去，性格固執且反應力稍嫌不足，好險你的第六感很準，有時憑直覺讓你幸運過關。

選B 白衣少女的你→你很機靈，備受大家信賴

你的反應力很靈敏，很會舉一反三，會試著從多個角度來思考問題，也因如此你的邏輯也比一般人都強，善於計畫或組織事情，做事情很少出錯，身邊好友或是同事都非常信賴你。

選C 什麼都沒看到的你→總是狀況外，依賴朋友幫忙

你的觀察力稍嫌不足，遇到狀況常置身事外而不自知，試著靜下心觀察周遭事物，找方法去處理事情，什麼事情都依賴別人是行不通的。

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關鍵字：

心理測驗, 反應力, 聰明

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