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小心肥肉上身！天生容易胖星座 Top3，巨蟹一看到美食就自暴自棄

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▲▼天生容易胖星座 Top3。（圖／翻攝自FB/tvN drama、Jtbc drama）

▲3星座超難抗拒美食，天生容易胖。（圖／翻攝自FB/tvN Drama、Jtbc Drama，以下同）

編輯／Lily

春節連假耍廢熬夜晚睡，食慾也跟著高漲，一不小心放縱就讓身材走了樣，根據統計以下3星座最容易發胖，天生缺乏毅力，心情好或心情差都愛用大吃來解決，導致減肥計畫常常失敗收場，小心假期過後褲子都穿不上，你也進榜了嗎？

▲▼天生容易胖星座 Top3。（圖／翻攝自FB/tvN drama、Jtbc drama）

第3名 雙魚座

雙魚能坐著就不站，能躺著就不坐，天生情緒起伏大的他們，身上的肉也隨著心情上忽下，心情差會大吃洩憤，心情不好的時候，一口就都吃不下，放空時就喜歡窩著在家，假日幾乎和沙發融為一體，一整天待在家也不會無聊，最討厭運動，可想而知易胖體質捨他們其誰。

▲▼天生容易胖星座 Top3。（圖／翻攝自FB/tvN drama、Jtbc drama）

第2名 巨蟹座

巨蟹戀家，宅是出了名的，與其和朋友聚餐，寧可在家喝啤酒追劇，雖然想維持好身材，但一看到美食就自暴自棄，總想著下一頓再吃少一點就好，心情越好，食慾也就跟著直線上升，減肥永遠都是明天的事情。有時候乾脆就不量體重，眼不見為淨。

▲▼天生容易胖星座 Top3。（圖／翻攝自FB/tvN drama、Jtbc drama）

第1名 金牛座

美食達人非金牛莫屬，他們很重視吃，也熱愛享受美食，沒戀愛就揪朋友，有伴後更是喜歡找另一半大吃特吃，幸福肥超明顯，但他們其實能放能收，若是下定決心減重，絕對會成功，畢竟他們也很重視外表，還是希望能在眾人面前呈現最完美的樣子。

關鍵字：

發胖, 星座, 排行榜

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