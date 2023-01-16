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Jennie化身性感粉紅兔慶生　遊走穿幫邊緣美腿全都露

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▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie今26歲生日，昨先po出飯店內的氣球與花。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK正在香港舉辦演唱會，包括富商劉鑾雄（大劉）妻子甘比（陳凱韻）、台灣名媛關穎，都帶著寶貝女兒朝聖，隨著BLACKPINK又唱又跳。今是團員「人間香奈兒」Jennie的26歲生日，她昨戴著日本潮牌AMBUSH「兔耳朵小偷帽」與同色系毛毛裝扮成小兔子慶生，由於衣服短到不能再短，讓她美腿全都露，隨時都有走光的危險。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie展開亞洲巡迴演唱會，登機時圍著香奈兒Logo圍巾、腳邊放香奈兒漆皮後背包。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

擔任香奈兒品牌大使的Jennie，總是最新服飾與包款上身，展開亞洲巡迴演唱會的登機裝，即圍著香奈兒Logo圍巾、背著漆皮小牛皮後背包吸睛。而生日前夕她戴上日本潮牌AMBUSH為農曆新年推出的兔耳朵頭套，是近期時尚圈最紅的「巴拉克拉法帽」，也被暱稱為「小偷帽」，定價15,500元，官網已全數售罄。

▲▼ Jennie 。（圖／翻攝IG）

▲Jennie戴著日本潮牌AMBUSH「兔耳朵小偷帽」與同色系毛毛裝。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

為搭配可愛指數破表的兔子頭套，Jennie也穿上粉紅色毛茸茸長版衣，一坐下勉強能遮住臀部，美腿幾乎全被看光，俏麗又性感，歡慶26歲生日的她收到《魷魚遊戲》女主角鄭浩妍、法國時尚品牌JACQUEMUS設計師Simon Porte Jacquemus等名人好友留言祝她生日快樂，她也藉這組兔子造型照片感謝朋友與粉絲的祝福。

►亮・珠寶／Jennie露香肩又辣又甜　秀香奈兒珠寶瘋疊搭　

►ROSÉ肚兜裝美背纖腰看光光　大膽戴Tiffany珠寶唱跳

關鍵字：

Jennie, AMBUSH, CHANEL

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