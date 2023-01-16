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米蘭男裝周／FENDI逼真「法棍包」可愛度激增！　斜肩背心辣翻了

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▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2023-24秋冬男裝系列大秀於米蘭總部揭開序幕。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 2023-24秋冬男裝系列大秀於米蘭總部揭開序幕，秀場直接打造成巨大迪斯可彈珠台，富有玩味的設計也一一亮相，除了實穿的披肩、流蘇圍巾單品外，此次包款配件更是精彩，Baguette真的變成一顆法棍，相信連女生看到也會愛不釋手。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲不規則斜肩剪裁。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲披肩式大衣兼具保暖與時尚度。（圖／品牌提供）

在FENDI 配飾與男裝藝術總監 Silvia Venturini 操刀下，結合實穿與趣味性，便是FENDI的迷人之處所在，不對稱的露肩剪裁看似是女性專利，卻在本季上充分發揮，以斜肩背心搭配西裝褲展現紳士又俏皮的時尚面貌，搭配上銀色、靛藍色和紫色迪斯可球所投射出的光線，讓可雙面穿著的羊絨、人造皮革及緹花絲綢顯得熠熠生輝，完全是冬季的最佳解答。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲頗具流動性質的冬季著裝。（圖／品牌提供）

而環環相扣的O'Lock 圖案拉鍊注入毛毯翻領大衣和披風，包裹著羅紋羊絨質料運動服；雙排扣大衣搭配緞面翻領、流蘇或散落的金屬光澤顫動貼花，都是在日常單品中再進化，行走之間充滿靈動效果。極具辨識度的FENDI Shadow LOGO，出現在馬海毛圍巾、毛毯、流蘇襯裡和「細條紋」布料的衣服上，是品牌對於印花的高超展現。

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲Baguette法棍包玩轉新姿態。（圖／品牌提供）

▲FENDI。（圖／品牌提供）

▲裝有流蘇毛毯的編織 FF 圖案羊絨水桶包。（圖／品牌提供）

眾所周知，邁入25周年的Baguette法棍包是品牌招牌，在本季被羊絨以及燕麥色紋理包裹，模特兒好似真的拿著麵包走秀；或是新款柔軟可折疊的 FENDI Shadow 麂皮Hobo 斜背包、裝有流蘇毛毯的編織 FF 圖案羊絨水桶包，不意外秋冬時節將會被各種新奇配飾搶鏡。

關鍵字：

FENDI, 2023, 秋冬, 男裝

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