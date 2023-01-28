10條人生金句必收藏：成功的路上並不擁擠，因為肯堅持的人很少

▲一句話讓糾結的你豁然開朗。（圖／翻攝自FB/tvN drama、jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

人生很長，每個階段總會在轉角遇到一些小挫折，但若因此而停滯不前，那麼永遠無法往心中的目標邁進，有時候既然無法改變就讓它過去，試著往前看，你會覺得其實沒什麼大不了，當覺得過不去了，看看以下金句讓你豁然開朗，補足滿滿電力。

#人是不能太閒的，閒久了，努力一下就以為是拚命。

#讓自己忙一點，忙到沒有時間去思考無關緊要的事情，很多事情就這樣悄悄淡忘了。





#無論有沒有人認同你，無論你是否優秀，無論有沒有人愛，無論長的美醜、甚至是運氣好壞，自己都應該是最堅定的。

#所有的人都在努力，又不是只有你滿腹委屈。

#成功的路上並不擁擠，因為肯堅持的人很少。



#別人做得越絕，你反而越容易走得出去。所以很多時候，你應該感激那些毫不顧忌你的人。

#人生遇到的每個人，出場順序真的很重要，很多人如果換個時間認識，就會有不同的結局。

#最沒用的四種東西：分手後的悔恨、不愛後的關懷、高高在上的自尊心、低情商的善良。

#生命沒有輸贏，只有值不值，任何事、任何經歷，包括愛情、工作，不是得到就是學到。



#時間決定我們遇見誰，三觀決定我們留下誰。三觀契合，相隔萬里情相牽，三觀不合，話不投機半句多。