陳若儀莫名被蹭「流水席之亂」　一出聲全套香奈兒登機羨煞網友

▲陳若儀戴著香奈兒漁夫帽、橫條紋衫登機。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

記者陳雅韻／台北報導

近日一名自稱「輔大陳若儀」的待嫁新娘，因不滿男方家想辦流水席而她想到飯店宴客，又拿不到未來公公600萬元買房，在匿名公社發文控訴並揚言對男方家提告，連日引發「流水席之亂」，讓林志穎老婆、「正版」的陳若儀莫名被蹭，她未對此事發表意見，但一出聲就讓眾人羨慕不已，因為她一身10多萬香奈兒（CHANEL）行頭搭商務艙，一家五口飛出國玩了。

▲陳若儀同時亮出香奈兒桃紅色小包，與美甲顏色相呼應。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

睽違3年，陳若儀開心終於能出國度假，她一身標準貴婦行頭登機，頭戴香奈兒丹寧漁夫帽，搭配橫條衫、灰色高筒襪，充滿年輕活力，而桃紅色美甲也與桃紅色香奈兒小包相呼應，每個穿搭小細節都講究。

▲林志穎與陳若儀一家五口幸福美滿。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）





▲陳若儀po出林志穎與3個兒子在海邊玩的背影照，感謝老公帶一家人出遊。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

陳若儀同時分享老公林志穎與3個兒子面向大海、高舉雙手的背影照，寫下「最美的風景，謝謝老公帶我們出來玩」，竟引來酸民說：「老公帶你出來玩不是很正常嗎？為什麼要感謝。」立刻引來粉絲護航讚陳若儀有感恩之心，而一家五口出國度假，也讓大眾對林志穎去年7月駕駛特斯拉發生嚴重車禍後的復原狀況安心不少。

▲陳若儀收到兒子送的小花。（圖／翻攝kellymermaidchen IG）

