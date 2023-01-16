UNIQLO與GU「全新無隔閡賣場」首曝光！共同親子遊戲區、獨賣台中特色T恤





▲台中三井LaLaport購物中心1月17日開幕 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台中報導

台中三井LaLaport購物中心即將於明17日開幕，其中備受矚目的UNIQLO與GU全新型態「無隔閡賣場」首度曝光，《ET FASHION》特別搶先直擊新店亮點，包含台中首度引進UNIQLO FLOWER、兩大品牌親子遊戲區相連，同時揭曉獨賣品項以及開幕特惠商品！

▲UNIQLO FLOWER首次引進中台灣 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO與GU全新型態「無隔閡賣場」親子遊戲區正好相連 。（圖／記者鮑璿安攝）



LaLaport主打親子購物，在台灣首次登場的UNIQLO與GU全新型態「無隔閡賣場」，占地近1千坪，雙方的親子遊戲區正好相連，購物空間開闊，店舖內提供男、女、童裝以及配件類商品款式齊全。由於UNIQLO FLOWER在北部推出後頗受好評，此次首次引進中台灣，位於一進店位置相當醒目；另也帶來全台最大永續專區，號召大家加入二手衣物回收行動。GU則是帶來名額限量的「時尚顧問預約服務」，讓專業人士打造著裝。

▲全台獨賣商品，UNIQLO攜手台中品牌「1035 collab」、「酉5pm.twcaudex」及「捷安特」共同推出限量販售的UTme!單品 。（圖／品牌提供）

▲開幕優惠NT$290 的圓領T恤。（圖／品牌提供）

開幕特色商品多元，結合在地文化，UNIQLO攜手台中品牌「1035 collab」、「酉5pm.twcaudex」及「捷安特」共同推出限量販售的UTme!單品，以此為設計靈感的全新圖騰T恤值得入手。此外，開幕首3日獨家優惠包含下殺NT$990的特級極輕羽絨背心、NT$290 的UNIQLO U圓領T恤以及特惠價格NT$590的無鋼圈美型胸罩。同時搶先全台開賣由知名滑手兼導演上野伸平（Shinpei Ueno）設計的潮流話題新品Shinpei Ueno UT、美國職業滑板手的Alex Olson UT與全球網球之王-Roger Federer印花T恤等。凡會員來店消費，單筆滿NT$2,500就送UNIQLO不鏽鋼時尚露營杯。

▲搶先全台開賣潮流話題新品Shinpei Ueno UT。（圖／記者鮑璿安攝）

此外，ABC-MART LALAPORT 台中店為全台最大門市，在日本設計團隊的細心規劃下，大幅度拉開走道寬度，購物體驗舒適，更囊括齊全的品牌線與眾多最新潮流獨家販售款式，歡慶開幕也特別推出現場消費滿3000元現抵300元優惠活動。

▲ABC-MART LALAPORT 台中店為全台最大門市。（圖／翻攝品牌FB）