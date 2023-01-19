朱銘與台北101二度喜相逢　《瑞兔招福》紀念酒禮盒　飄香傳世兼得

▲台北101「瑞兔招福」紀念酒禮盒以台灣在地佳釀、地標、雕塑大師朱銘元素，展現國際級送禮高度。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣最知名地標台北101迎接春節來臨，再端出稀有市售最老陳高紀念酒款禮盒，近期於藏家界再度引起話題，配合兔年，與知名雕塑家再次朱銘合作，將大師私藏的兔型雕塑等比縮小文鎮收入其中，以台北101形狀之喜氣鳳翎紅瓶身，搭配朱銘瑞獸玉兔文鎮，國際級與世界級相乘的氣勢，成就限量千件《瑞兔招福》紀念酒禮盒。

▲台北101針對兔年推出《瑞兔招福》紀念酒禮盒，國際地標加上世界雕塑大師朱銘作品，引發藏家討論。（圖／業者提供）

台北101已成全球知名地標，在2022年春節開放首批「台北101紀念酒 1977頂級窖藏陳高」獲熱烈迴響，之後每逢節慶推出的限量紀念酒均獲白酒藏家討論收藏，2023年春節《瑞兔招福》紀念酒同源自1977年馬祖窖藏高粱酒計畫，目前是市場上年份最高的陳年高粱。

中式白酒權威小亨利老師（鄢繼強）品味此酒直說極好，聊起台灣高粱歷史，從嘉義一路北上至金門、馬祖，馬祖地理位置更北、氣候更冷，加上馬祖缺水，具有夏熱冬冷的氣候，發酵狀態的條件要更好一點，滋味上會有更多的豐富性跟複雜度，加上海風催化，酸度也足夠，而酸度就是中式白酒的靈魂所在。

▲中式白酒達人小亨利給予101紀念酒極高評價。（圖／記者湯興漢攝）

「馬祖的酒雖然低調，但內行藏家深知其好。」小亨利舉例馬祖老酒、紹興等黃酒都幾乎是一瓶難求，馬祖高粱柔中帶剛，適口性好但有力量，搭配味道濃郁的中菜，相得益彰，此批釋出的台北101紀念酒，足陳45年，小亨利表示：「市售20年的酒售價就可高達10多萬元，這瓶40年的好酒售價不到2萬元，我真以為是標錯價。」

瓶身也有玄機，小亨利表示，使用瓷瓶載酒也是學問，瓷瓶有毛細孔能讓酒呼吸，還能擋紫外線，讓以麴發酵的高粱酒在瓶內愈陳愈香。紀念酒搭載台北101意象，瓶身以建築外觀設計，方正的瓶角窯燒過程繁複困難，需經兩次上色、三次燒窯等繁複過程之外，每瓶以專家驗證檢查，連些許色差都不能允許，成功率僅一成，從內到外均為工藝傑作，也不難理解之前每回推出都有藏家鎖定入手，之後想見收藏價值更是後勢可期。

而紀念酒禮盒中的《瑞兔招福》，則源於國際知名雕塑大師朱銘《十二生肖—兔》作品等比例縮小精製的文鎮。在朱銘將近七十年的創作生涯中，兔子是極罕有的題材，僅見於1990年《十二生肖》系列，於其在世人心中留下深刻印象、氣勢磅礴的《太極系列》、《人間系列》的作品不同，是難得一見的小品，也呈現出大師在領悟生活興味的另一面。

坊間常將朱銘《十二生肖》歸屬於《鄉土系列》，實際上，兩者之間有將近二十年的時間差。《十二生肖》雖同為動物題材，刀法、風格早已不同於往昔，充分體現朱銘藝術的縱手放意、無心而得，呈現出大刀闊斧的快刀技法，將瑞兔迎風擺耳、揚眉吐氣的神態表現得淋漓盡致。

喜迎兔年，台北101與朱銘美術館首度聯名，將朱銘畢生創作極少見的兔子主題作品《十二生肖—兔》，等比例縮小製成精美的《瑞兔招福》文鎮，是大師閒餘時光的舒心小品，瑞兔祈願吉祥平安與幸福，置於任何生活場景，處處皆宜。

《瑞兔招福》紀念酒禮盒限量僅1000組，內含1977年馬祖窖藏高粱酒計畫之市售年份最久陳高、裝載之台北101意象工藝鳳翎紅瓶，與朱銘大師瑞兔不鏽鋼文鎮，目前已在線上網址、台北101貴賓專線（02）8101-9045 （周一至周五11：00-19：00）與台北101禮品店B1、5F、89F及台北101購物中心B1服務台展示中，售價18,800元。

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