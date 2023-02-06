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Cartier卡地亞Tank Francaise 腕錶盛大回歸　雋永風格歷久彌新

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▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲Cartier卡地亞Tank Française系列盛大回歸，雷米馬利克（Rami Malek）戴上精鋼大型款腕錶在巴黎鐵塔前留影。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

無論時代或潮流更迭，Cartier卡地亞經典之作始終雋永耐看，1996年問世的Tank Française腕錶即為其一，簡約線條與精緻氣韻彷彿渾然天成，剛柔並濟，也恰如其名，盡顯法式時尚。2023年Tank Française盛大回歸，錶耳弧度更加明顯、嵌入式錶冠與錶耳融為一體，展露非凡質感，更令人驚喜的是品牌特別邀請英國鬼才導演蓋瑞奇(Guy Ritchie)執導宣傳大片，由法國傳奇女星凱薩琳丹妮芙(Catherine Deneuve)與雷米馬利克(Rami Malek)共同演出，向Cartier卡地亞與電影藝術共同推崇的自由創意致敬。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲Cartier卡地亞Tank Française 黃K金鑲鑽腕錶，流露優雅雋永氣息。

Cartier卡地亞Tank坦克j腕錶的傳奇始於1917年，當時路易卡地亞尋求簡化造型，使圓形小時圈融入錶帶線條，創作出錶殼、錶耳及錶帶渾然一體的Tank系列腕錶。相隔5年，錶殼拉長延伸、錶耳變得更纖細且邊角更圓潤的Tank Louis Cartier腕錶誕生，持續譜寫傳奇，1977年推出不設數字的單色錶盤Tank Must de Cartier腕錶，直至1988年打造長方形弧形錶殼的Tank Américaine腕錶與蓬勃向上的時代活力相契合；1996年糅合古典主義、自由風格與鮮明法式精神的Tank Française錶登場，開創金屬錶鍊與錶殼融為一體的先河。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲全新Cartier卡地亞Tank Française腕錶新穎之處為錶殼、錶鍊一體式金屬設計，兼顧美學與人體工學。。

今年Cartier卡地亞推出全新Tank Française腕錶，珠寶與鐘錶創意總監瑪麗洛爾塞雷德（Marie-Laure Cérède）表示：「1996年誕生之際，Tank Française腕錶突破Tank系列的設計傳統。在那個時代，卡地亞首開先河，讓金屬錶鍊與錶殼融為一體，使錶殼化作錶鍊的其中一個鍊節。如今，設計師進一步推動此構思，設計出一體化結構。」

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲法國電影界傳奇人物與優雅風格的化身凱薩琳丹妮芙，在Cartier卡地亞Tank Française系列時尚大片中入鏡。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲時尚大片中還原凱薩琳丹妮芙當年風華，配戴Cartier卡地亞Tank Française腕錶，嶄露跨越時代的非凡品味。

因此新款Tank Française腕錶的錶耳弧度較前一代作品更為明顯，嵌入式錶冠與錶耳融為一體，新穎之處還包括錶盤設計，飾以陽光射線紋並搭配羅馬數字時標，明亮光澤為時標賦予立體感，而錶鍊每一小節環環相扣且柔韌靈活，不僅外型時尚，戴起來也完美貼合手腕，極為舒適。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲雷米馬利克與執導Cartier卡地亞Tank Française系列時尚大片的鬼才導演蓋瑞奇交流。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲雷米馬利克配戴Tank Française腕錶展現紳士風範。

為展現Tank Française腕錶與電影藝術追求的自由創意精神，Cartier卡地亞與國際巨星凱薩琳丹妮芙、雷米馬利克以及知名導演蓋瑞奇，攜手呈獻以巴黎為「主角」的全新廣告宣傳片，影片講述機緣巧合和陰差陽錯的命運邂逅，凱薩琳丹妮芙以在傑克德米執導的《秋水伊人》、雷瑞瓦尼埃執導的《印度支那》及妮可賈西亞執導的《五克拉愛情》中扮演的經典角色形象現身，雷米馬利克則化身為多才多藝的藝術家，二人在亞歷山大三世橋上徜徉漫步，於不同的年代邂逅，心有靈犀。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲時代更迭，但Cartier卡地亞Tank Française、凱薩琳丹妮芙與雷米馬利克優雅風範如初。

有趣的是，拍攝期間雷米馬利克說了最多次的法語詞是「Bravo」（喝彩聲），為Tank Française的風采讚嘆不已。全新Tank Française系列腕錶，經典精鋼材質與典雅黃K金材質搭配鑲鑽， 多達三種尺寸可選擇，豐富設計滿足追求經典不凡的品味人士。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲Cartier卡地亞Tank Française黃K金腕錶中型款，錶盤飾有陽光射線紋飾。

▲▼ Cartier AD 。（圖／公關照）

▲Cartier卡地亞Tank Française錶鍊結構緊湊，柔韌靈活。

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