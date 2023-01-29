fb ig video ETtoday search mobile

躺在床上滑手機也中！浪費時間常見的「6個行為」，讓你一事無成

>

▲▼浪費時間壞習慣。（圖／Pexels）

▲不少人都有躺在床上滑手機的壞習慣。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一眨眼春節連假就過去，你是否設定了今年的新目標呢？還是仍想在打混抱怨下匆匆度過每一天？這個世界最公平的就是時間，每個人一天都擁有24個小時，你可以虛晃光陰也可以積極運用，不過大部分的人總不小心就浪費了時間，網搜大家最常犯的6大行為，你也中了嗎？

#起床和睡前都在滑手機

現代人幾乎都被手機制約，早上起床後和晚上睡覺前，都會不自覺的滑手機，一不小心就滑了半小時，要知道積少成多，一周、一個月、一年就浪費多少時間在這個動作上。

#周末能躺著就不動

辛苦了一周，假日就喜歡在家裡放空，不是睡回籠覺就是熬夜追劇，看到深夜隔天再補眠，這樣惡性循環下去，你會發現假日什麼事情都沒做，時間就這樣被消耗掉了，真是可惜！

▲▼網搜浪費時間的「6種行為」。（圖／Pexels）

#什麼都是「明天再說」

心中有很多事情都想做，但是都不壓時間，更是沒有進度表。懶惰但是藉口卻很多，習慣性把事情一再拖延，其實明天再說就是懶得現在就做，保持著這樣的心態，難怪事情都做不了也做不好。

#目標總是一換又換

每天早上起床總是自信滿滿且豪情壯志，但是還沒多久就開始發懶，想做的事情一再更換目標，看起來很忙碌，但是什麼都沒做成。

#注意力不夠集中

不管是學習或是工作，最重要的就是專心去做，有時候浪費時間是因為太容易被外力影響，一下子滑手機看朋友動態、一下子又分心去做別的事情，難怪一整天過去，事情還是沒做完。

▲▼網搜浪費時間的「6種行為」。（圖／Pexels）

#不懂得分輕重

事情有大小與輕重緩急之分，有時候瞎忙是因為做事情之前沒有規劃，花了大半心力在小事上面，需要花心力的大事，反倒是敷衍完成，導致花了時間，事情也沒有做好。

關鍵字：

浪費時間, 壞習慣, 滑手機

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

很會賺但總存不了錢的3大星座！Top 1愛面子窮大方，賺多花得更多

「玫瑰釋迦」品種爆紅！高顏值粉色表皮、高甜度果肉　夢幻爆棚

「玫瑰釋迦」品種爆紅！高顏值粉色表皮、高甜度果肉　夢幻爆棚

《黑暗》宋慧喬、辛叡恩私服是教科書等級！劇中5位女星好感穿搭必學

《黑暗》宋慧喬、辛叡恩私服是教科書等級！劇中5位女星好感穿搭必學

馬斯克面試必問「一道題」掌握人才　快筆記起來，把握年後轉職潮！ 無印良品、UNIQLO「顯瘦寬褲」推薦！無痛拉長腿　上班約會超好搭 股神巴菲特給年輕人的超中肯建議：「沒錢沒人脈時，做好這3件事」 5個「洗頭壞習慣」難怪頭髮掉不停！　最後一項超多人都做過 日本罪惡「疊疊樂起司蛋糕」爆紅！　超厚奶油螞蟻人最愛 美女王后各個是學霸　難民出身變「阿拉伯的黛安娜」最傳奇 5款好入手質感輕奢品牌　MJ全黑相機包太帥、Chloé副牌少女心爆棚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面