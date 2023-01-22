fb ig video ETtoday search mobile

壓歲錢用3方法升級成「錢母」　養財一路旺整年

>

▲過年,農曆年,新年,紅包,除夕,拜年,團圓。（圖／pexels）

▲除夕夜拿到的紅包，你可以這樣做讓它「錢滾錢」。（圖／pixabay）

編輯／借借

除夕拿到的壓歲錢，還可以讓它「升級」養出錢滾錢的財氣喔。許多人拿到壓歲錢後只知道放枕頭下「壓歲」，只要靠3種簡單的方法處理，就能自製錢母，為帶來製造一整年的好財運。雖然沒有科學實證，但新年為自己討個好彩頭，也會對未來更加有信心，方法不難，有空就試試看吧。

靠2個紅包變錢母

1.準備168元的硬幣，分別是2個50元、6個10元、8個1元，象徵一路發，錢幣事前要先洗乾淨，若可以用「雨水」或是從財神廟裡求來的財水，浸泡整天淨化後更好，把它們裝進壓歲錢紅包袋內，自製完成後要將這個紅包隨身攜帶。

2.將100、500、1000元任一種面額紙鈔，搭配寫上「滿」字的黃紙，裝進另一紅包袋內，並將它放在枕頭下方，財氣就會越來越旺。

＊此方法效期為一年，一年後原鈔票可以當錢母存入銀行或投資用。而以上兩紅包袋如果能拿到財神廟或土地公廟補財庫時，一起拿到主爐以順時針繞三圈的方式過火，請財神爺加持的效果更好。

▲原PO發文問大家覺得若包3600元的紅包給幼稚園老師當作答謝妥當嗎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲簡單加持你的紅包，新的一年財運自己養。（圖／pixabay）

十全十美紅包招財術

在紅包袋內裝進10個10元銅板，有「10全（錢）10美」的意思，可以招財運也能帶來福氣。

▲過年、說好話、討紅包、吉祥話。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲裝進10個銅板，有十全十美的意思。（圖／unsplash）

5（有）錢招財術

選擇5＋1或是50＋10元的組合，並用1金1銀的錢幣組合，放進除夕夜收到最大包的紅包袋裡，接著將這紅包袋折成5摺，放進錢包裡隨身攜帶，是象徵5錢（台語有錢）的意思，也能當作新年度的發財金。

關鍵字：

壓歲錢, 財運, 習俗, 紅包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

GIVENCHY聯名「幸運兔奧斯華」迎兔年

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

起底《初戀》女主角用的萬寶龍鋼筆

ET Fashion

推薦閱讀

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

超準！第一眼看到親吻還是少女？「一張圖」看你聰明還是笨

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

網讚：好準！「剪指甲心理測驗」從哪指開始，秒看你的真實個性　

3星座「朋友多，但知心的沒幾個」　雙子少談心事、天蠍最講義氣

3星座「朋友多，但知心的沒幾個」　雙子少談心事、天蠍最講義氣

兔年這3生肖「愛情、事業、財運」最旺！屬羊桃花大爆發 「財源滾滾餅乾」必需吃！5款兔年禮盒特搜　旋轉木馬包裝可愛爆表 包壓歲錢有眉角！橫式、直式紅包袋該給不同人　拿到先放枕頭下 新春拜年「6大禁忌」要小心！初三不宜出門　沒先聯絡也失禮 3特徵審視關係是否為「酒肉情侶」　表面甜蜜卻無法更進一步 2023年桃花運最好的3大星座！摩羯魅力大爆發，會遇到理想對象 謝盈萱霸氣寬褲、楊冪短裙曬美腿！經典「紅禮服」盤點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面