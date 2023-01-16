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劉以豪背「LV點點包」要飛巴黎！林柏宏「外套脫一半」秀肌肉

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記者王則絲／台北報導

男星劉以豪今（16日）獲品牌邀請，身穿最新LOUIS VUITTON（路易威登）與草間彌生聯名系列服裝，並背上聯名點點包，現身機場出發飛往即將在19日於巴黎舉行的男裝大秀。與此同時，許光漢與林柏宏也釋出時尚大片，分別宣傳FENDI與PRADA的新一季男裝秀，其中林柏宏「外套脫一半」造型秀出手臂肌肉超養眼。

▲劉以豪、許光漢、林柏宏。（圖／品牌提供）

▲劉以豪、許光漢、林柏宏。（圖／品牌提供）

▲劉以豪出發前往巴黎參加LOUIS VUITTON時裝秀。（圖／品牌提供）

劉以豪日前才出席LV於台北101旗艦店舉行的盛大活動，行程馬不停蹄，今又現身機場準備飛往法國巴黎，參加LV 2023秋冬男裝秀發表，劉以豪穿上LV與草間彌生聯名系列的花朵刺繡紅色棒球外套，並背上立體手繪的灰白圓點Keepall 25包包，以休閒時髦的造型完成他的機場時尚。

▲劉以豪、許光漢、林柏宏。（圖／品牌提供）

▲許光漢演繹FENDI男裝造型。（圖／品牌提供）

於此同時，許光漢穿上FENDI帥氣西裝、搭配迷你Peekaboo斜肩包，率領粉絲們一同觀賞FENDI 2023男裝系列；林柏宏則是釋出一組時尚大片，身穿PRADA背心與針織衫，巧妙以「外套脫一半」的方式演繹，露出手臂肌肉線條，以吸睛的造型宣傳PRADA 2023秋冬男裝系列大秀。

▲劉以豪、許光漢、林柏宏。（圖／品牌提供）

▲劉以豪、許光漢、林柏宏。（圖／品牌提供）

▲林柏宏演繹PRADA男裝造型。（圖／翻攝自IG）

►米蘭男裝周／FENDI逼真「法棍包」可愛度激增！　斜肩背心辣翻了

關鍵字：

劉以豪, Louis Vuitton, LV, 林柏宏, 許光漢, FENDI, PRADA

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