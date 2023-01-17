超準心測選「上司兩個字給你的印象」　找出改變人生的貴人類型

文／Workworks職場人

坊間常流傳著「好的主管帶你上天堂，壞的主管不只帶你下地獄」的說法，職場人們是否也有所感悟呢？這次編輯就要來分享日網的職場心理測驗，只要憑直覺選出「對上司這兩個字的印象」，就可以測出改變你工作職涯的上司類型喔！希望大家都可以遇上提拔自己的貴人啊。

問題：憑直覺回答。聽到「上司」兩個字時，腦中第一個浮出的想法是什麼呢？



（A）恐怖、壓迫感

（B）麻煩囉唆

（C）可以依賴

（D）很有錢

職場人們選好了嗎？快來看看解答吧！

▲（示意圖／オー！マイ・ボス！恋は別冊で劇照）

選（A）恐怖、壓迫感

選（A）為「兼具智慧和時尚，充分表現自己的戲劇性上司」。你是個有才能又努力的人，但因過於害羞、不敢展現，所以常在工作中失利，且得不到該有的認可。這樣的你，將會遇上一位既懂得說話、打扮又時尚、做事精細的上司！如同偶像劇般的場景，他也將改變你的生活並給予你勇氣來面對自己的不自信。

▲（示意圖／彼女はキレイだった劇照）

選（B）麻煩囉唆

選（B）為「成為負面教材的麻煩上司」。你的工作時常會受愛抱怨、態度消極的上司影響。若是走得太靠近，就會接收到滿滿的壓迫感，不過只要拿捏好距離，就有機會獲得重要的啟示！對於節奏慢、不太聽人建議的你來說，看著上司的行為即能學到，若是自己抱持著相同的做事態度，肯定會被他人討厭的喔！

▲（示意圖／ムチャブリ! わたしが社長になるなんて劇照）

選（C）可以依賴

選（C）為「不懂得閱讀空氣、自信心過剩的上司」。作為一個善於傾聽且容易因他人言語動搖的人，你極有可能會對上司一直吹噓自己、特定的工作手段感到不習慣。不過，你也可以從上司不會閱讀空氣、堅持己見的性格中學習，該用什麼方式處理，才能將大事化小、小事化無。

▲（示意圖／ユニコーンに乗って劇照）

選（D）很有錢

選（D）則是「對下屬也有著強烈競爭心態的好勝心上司」。你將會被一個野心勃勃、討厭失敗的上司影響，即使是面對下屬也不會澆熄他的好勝心，而這也對你在職場中的成長有很大的幫助。可以試著把公司王牌當成競爭對手，良性競爭也會促使你通往更高的成就喔！

source：woman.excite

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