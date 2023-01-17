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新年換髮型必學「5招剪髮溝通技巧」　設計師秒懂你的需求，成果就超美

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文／美人圈

迎接嶄新的一年，許多人也會選擇換髮型來改頭換面一下，但每次理髮後的成果總差強人意嗎？今天就帶來5招剪髮溝通技巧，學會了保證馬上解決溝通障礙，讓髮型師為你剪出最滿意的髮型！

剪髮溝通技巧

1：拿出照片範例參考

有時候說得老半天，都比不上一張圖片來的清楚明瞭，想剪什麼樣的髮型就直接拿出圖片範例吧！在尋找髮型範本時，也最好找個跟你的臉型、目前髮型相符的Model，甚至也可以拿出Before VS. After的比較圖，可以幫助髮型師更了解你的預期狀態。

新年換髮型不踩雷！5招剪髮溝通技巧，讓設計師秒懂你的需求，成功Get命定髮型
 
▲拿出照片範例，讓設計師馬上了解你的需求。（圖／IG@chahong_official，下同）

2：說出你最在意的髮型問題

除了拿出髮型範本之外，建議也可以在剪髮前先條列好自己最在意的髮型問題，像是瀏海空洞、層次感、修飾臉型、髮質好壞、後續保養等等，讓髮型師更進一步了解你在乎的細節是什麼，如此一來更可以避免溝通誤差唷！

新年換髮型不踩雷！5招剪髮溝通技巧，讓設計師秒懂你的需求，成功Get命定髮型

3：考量日常整理習慣

在剪髮、染燙進行到一個段落時，髮型師通常也會詢問日常是怎麼保養頭髮的？這時候請大膽的說出來，就算你是超級懶人，懶得繞捲吹整或是抹髮油也沒關係，將你的日常習慣說清楚、講明白，更可以讓髮型師知道，該怎麼幫你處理成最簡單、好照顧的髮型。

新年換髮型不踩雷！5招剪髮溝通技巧，讓設計師秒懂你的需求，成功Get命定髮型

▲日常整理習慣也要說清楚。（圖／IG@ryotaiwan）

4：多舉出提問

當髮型師再詢問有沒有問題？這樣長度可以嗎？千萬別讓沉默代替回答，不妨可以透過提問來解決心中的疑惑，像是「這樣臉看起來會太大嗎？」、「如果要染成這個顏色需要先漂髮嗎？」、「這樣的捲度需要每天用噴霧定型嗎？」、「這個髮色褪色後會變怎樣？」想剪出心目中的理想髮型，就像解開一道數學題一樣，需要透過反覆地提問和驗證，才能獲得最終解答唷！

新年換髮型不踩雷！5招剪髮溝通技巧，讓設計師秒懂你的需求，成功Get命定髮型

5：誠實表明喜好

當理髮快要進入尾聲時，髮型師通常也會拿出鏡子讓你查看髮型正反面如何，這時候請別害臊，有任何不滿意的地方，都可盡快提出，這樣子才能讓設計師知道你的癥結點，看看能不能即時補救回來。

新年換髮型不踩雷！5招剪髮溝通技巧，讓設計師秒懂你的需求，成功Get命定髮型

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 髮型, 剪髮, 短髮

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