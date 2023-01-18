12款「開運紅」精品皮夾／卡夾推薦　BV編織時髦又大氣、GUCCI好入手

文／美人圈

一轉眼新的一年又到了！新年就是要換顆新錢包，為嶄新的一年增添好運氣，喜氣的紅色系皮夾當然就是招財首選！這次為大家精選出12款「開運紅」精品皮夾／卡夾，從雙層短夾到三折皮夾應有盡有，還有今年兔年限定的新春款式，趕快選一顆討喜的開運紅錢包，迎接全新的2023年吧！

2023「開運紅」精品皮夾／卡夾

1：Prada 小號Saffiano皮革錢包

此款錢包使用Prada最經典的Saffiano皮革縫製，這種材料具有非常好的防刮紋效果，優質的蠟面小牛皮，摸起來手感非常舒適，三折的錢包體積小又輕便，正面的信封開口處還能當作零錢袋，表面細緻的小方格配上金色立體LOGO鑲嵌，給人一種低調的高級感！

▲小號Saffiano皮革錢包，NT$22,000。（圖／Prada）

2：Gucci Marmont Petite 紋理皮革錢包

Gucci品牌經典的Marmont系列，也是許多女孩入手精品皮夾的首選之一。紋理的皮革材質，搭配具有標誌性的金色「雙G」釦飾，暗扣式設計低調且美觀，容量其實也不小，內含五個信用卡槽、鈔票隔層和一個拉鍊式的零錢袋，精緻簡約的外觀，實用性卻非常高！

▲Gucci Marmont Petite 紋理皮革錢包，約NT$14,524。（圖／NET-A_PORTER）

3：Fendi 超迷你三折皮夾

喜歡小皮夾的女孩可以收這款！小巧的F is Fendi三折皮夾精緻又耐看，外觀以深紅色Cruise皮革搭配滿版老花圖騰，開合處精緻的金色LOGO非常亮眼，整體撞色的搭配看起來不會太過單調，收納空間除了有大型的內隔層可裝鈔票，還有三個隱藏式卡片插槽和一個按扣式的外側零錢包，整體的CP值非常高！

▲Fendi 超迷你三折皮夾，NT$17,200。（圖／Fendi）

4：Chanel 口蓋皮夾

想要入手香奈兒包，可以先從皮夾開始！香奈兒的口蓋皮夾一直以來都是經典的耐用代表，以粒紋的小牛皮材質製作，有著香奈兒經典的菱格紋元素和金屬雙C，三折的設計可以裝下鈔票和卡片，搭配拉鍊式的零錢袋設計，使用起來不只方便又好收納！

▲Chanel 口蓋皮夾，NT$32,600。（圖／Chanel）

5：Louis Vuitton CAPUCINES 小型錢包

覺得鮮紅色太亮眼，可以選擇這款低調深紅的LV CAPUCINES皮夾！以柔軟的Taurillon皮革打造，獨有的皮革紋路質感非常好，金色邊緣的LOGO標誌，搭配上喜氣洋洋的紅色，看起來特別獨具魅力！三折的大量收納空間可以裝卡片、鈔票，還有拉鍊式的零錢袋，新的一年換上新錢包，金紅色的搭配是不是非常喜氣呢！

▲Louis Vuitton Victorine錢包，NT$34,100。（圖／Louis Vuitton）

6：Dior 迷你Lady dior銀包

DIOR經典包款之一的Lady Dior，特別製成縮小版的短夾，櫻桃紅色漆面的面料顯得高級感滿滿，配上藤格紋圖案的小牛皮，以及縮小的字樣吊飾，精緻又討喜！收納也不用擔心，除了可以裝下鈔票和卡片以外，還有拉鍊式的零錢袋，Doir經典包款還下不了手的小資族們，不妨就從這款小皮件入手！

▲Dior迷你Lady dior銀包，NT$21,500。（圖／Dior）

7：Bottega Veneta 三折拉鍊錢包

BV最經典的編織設計！亮眼的喜氣紅搭配寬版的編織，看起來時髦又大氣！沒有明顯的金屬LOGO標誌，是低調女孩的好選擇，柔軟的皮質摸起來非常舒適，三折的設計除了能收納鈔票和卡片，當然也有拉鍊式的零錢袋，想要入手BV這款必收！

▲Bottega Veneta 三折拉鍊錢包，NT$23,600。（圖／Bottega Veneta）

8：Marc Jacobs 皮革中號三折錢包

想要平價入手精品皮夾，可以選擇兼具設計感與實用性的Marc Jacobs！以浮雕呈現在皮夾表面的LOGO，搭配黑紅撞色的皮質外觀，簡約又不失優雅，豐富的卡夾隔層好收納，表面大面積的紅色討喜又應景，價格也相對好入手，絕對是過年新錢包首選！

▲Marc Jacobs 皮革中號三折錢包，NT$5,600。（圖／Marc Jacobs）

9：Burberry Lola皮革小號折疊式錢夾

新春喜歡高調的這款必收！Burberry的Lola系列一直以來受到許多女性的喜愛，也是品牌經典包款之一，此款精巧的三折式皮夾，以特殊細緻的縫線設計，精選意大利鞣製絎縫皮革，展現出高雅精緻的質感，搭配上金色的TB金屬標誌，辨識度極高，想要新的一年紅紅火火選這顆準沒錯！

▲Burberry Lola皮革小號折疊式錢夾，NT$20,900。（圖／Burberry）

10：Valentino Garavani 小號 ROCKSTUD小牛皮錢包

甜酷女孩必備！Valentino經典的鉚釘設計，不管是鞋包還是服飾上都常見的品牌元素，以喜氣的紅色和黑邊設計，再搭配上一圈滿滿鉑金飾面的金屬鉚釘，不僅吸睛又帥氣，小牛皮的材質摸起來非常舒適，共有五個卡槽一個拉鍊零錢袋和鈔票袋，按扣開合的設計方便且實用！

▲Valentino Garavani 小號ROCKSTUD小牛皮錢包，NT$14,925。（圖／Valentino Garavani）

11：Tory Burch 農曆新年兔子短夾

Tory Burch特別為2023年推出的福兔系列，以方格像素的點陣形式，繪製出圖騰樣貌的兔子，除了推出一系列的包款，這款紅橘撞色的短夾不只可愛又應景，小小的短夾除了可以放卡片鈔票，還有一個按扣的開合零錢袋，搭配上方格像素的軟萌兔兔，新春帶出門絕對是全場焦點！