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米蘭時裝周／GUCCI 2023男裝常人終於能駕馭！掰了總監首秀爆款包連發

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記者王則絲／台北報導

GUCCI前任創意總監Alessandro Michele正式卸任後，品牌迎來第一場2023秋冬男裝大秀於米蘭時裝周登場，其中韓男團EXO成員KAI現身秀場，成吸睛焦點。GUCCI本季男裝看不見Alessandro Michele招牌的華麗，而是久違的簡約設計，常人終於能夠駕馭，本季單品多取材自檔案庫去做延伸，經過重新詮釋的大量經典包款，無疑將成為未來爆款。

GUCCI在前任創意總監Alessandro Michele的執掌下，歷經疫情期間的大轉變，而在Alessandro Michele於去年底卸任後，品牌回歸了時裝周日程，於近日的米蘭時裝周上發表2023秋冬男裝系列，為品牌掰了創意總監後、空窗期間的第一場大秀。

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2023秋冬男裝大秀。（圖／品牌提供）

從第一套秀服出場，一件簡潔的白T配上卡其西裝褲，就能發現GUCCI欲與以往做出區別的決心。GUCCI 2023秋冬男裝由Alessandro Michele親近的設計團隊打造，簡約風格宛如經典紳士的衣櫥，不過注入了許多即興創作的顛覆手法。

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2023秋冬男裝焦點Look。（圖／品牌提供）

系列以「即興創作」為概念、從檔案庫中汲取靈感打造，不過明顯的是取自Tom Ford與Frida Giannini時期的成分更多，像是最初由Tom Ford為古馳設計的管狀彈簧鎖扣、敞胸的性感設計；柔和色調與高雅俐落的氛圍，令人回想起Frida Giannini時代；Alessandro Michele的個人主義則反映在可拆卸的西裝上，讓穿著者能透過重新解構穿出自己的態度。

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2023秋冬男裝焦點Look。（圖／品牌提供）

本季誕生大量的大尺寸包款，透過光澤布料重新詮釋GG花紋，將Crystal GG帆布運用在新款長方形休閒手提袋上，填入鮮豔色彩和漸層粉彩色調；經典賈姬包、酒神包輪廓軟化，去掉原有的裝飾結構，並保留住經典的扣飾元素，每一款都是成為爆款的潛力股。

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 2023男裝矚目包款。（圖／品牌提供）

►米蘭男裝周／FENDI逼真「法棍包」可愛度激增！　斜肩背心辣翻了

關鍵字：

Gucci, 2023秋冬, 男裝

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