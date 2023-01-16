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直擊台中LaLaPort！首家漢方MUJI、全台最大阿卡將「店面設計超貼心」

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記者鮑璿安／ 台中報導

三井在台首間LaLaport即將於明17日試營運，南館40間品牌搶先見客，《ET FASHION》搶在開幕前帶大家逛店，包括首家漢方主題無印良品、全台最大的日本母嬰用品品牌阿卡將，以及UNIQLO與GU全新型態「無隔閡賣場」首次曝光，以下必逛亮點一次看仔細！

首家漢方主題無印良品

▲三井在台首間LaLaport 。（圖／品牌提供）

▲三井在台首間LaLaport 。（圖／品牌提供）

▲無印良品LaLaport台中店成為台中最大門市，賣場面積近500坪 。（圖／品牌提供）

▲三井在台首間LaLaport 。（圖／品牌提供）

▲漢方茶「刺五加枇杷葉茶」。（圖／品牌提供）

無印良品LaLaport台中店成為台中最大門市，賣場面積近500坪，因緊鄰建國市場，因此該店在初期規劃就已針對「食育良方」為主要概念，是全台首個有漢方主題的店面，逛店時可看到許多關於中藥材的擺設，甚至賣起漢方茶「刺五加枇杷葉茶」，相當傳統，同時帶來開幕限定的「泡澡用茶浴包」，僅限量500份。另提供在台灣開發生產的食農商品，像是採用台中大雅的小麥釀製的小麥啤酒、冷壓果汁等。由於LaLaport的特殊親子形態，這次還特別規劃「木育廣場」提供木製玩具外，更首次攜手在地廠商販售木製玩具。

▲三井在台首間LaLaport 。（圖／品牌提供）

▲將各式藥材與食材作為設計元素，製作開幕獨家購物袋。（圖／品牌提供）

全台最大阿卡將

▲三井在台首間LaLaport 。（圖／品牌提供）

▲全台最大阿卡將 。（圖／品牌提供）

▲三井在台首間LaLaport 。（圖／品牌提供）

▲柱面上就清楚標示區域方便逛店 。（圖／品牌提供）

日本母嬰用品品牌阿卡將本舖 LaLaport台中店是全台最大店，占地277坪，分設「戶外」、「室內」、「家居服」、「外出服」、「孕媽咪」、「衛浴．飲食」、「遊樂・益智」等七大區域，貼心之處在於從柱面上就清楚標示區域，可迅速找到需要的商品，並提供全台首創的「微笑活動室」，不定期舉辦活動拉近親子關係。開幕優惠有首三日全館不限消費金額，結帳享95折。

台灣首次登場的UNIQLO與GU全新型態「無隔閡賣場」

▲UNIQLO 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲UNIQLO FLOWER首次引進中台灣 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲UNIQLO與GU全新型態「無隔閡賣場」親子遊戲區正好相連 。（圖／記者鮑璿安攝）

台灣首次登場的UNIQLO與GU全新型態「無隔閡賣場」，占地近1千坪，雙方的親子遊戲區正好相連，購物空間開闊，店舖內提供男、女、童裝以及配件類商品款式齊全。由於UNIQLO FLOWER在北部推出後頗受好評，此次首次引進中台灣，位於一進店位置相當醒目；另也帶來全台最大永續專區，號召大家加入二手衣物回收行動。GU則是帶來名額限量的「時尚顧問預約服務」，讓專業人士打造著裝。

►UNIQLO與GU「全新無隔閡賣場」首曝光！共同親子遊戲區、獨賣台中特色T恤

關鍵字：

台中, 三井, LaLaport, 購物中心, GU

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