Lisa獻名錶設計處女作　虹彩面盤、美鑽時標洩活潑性格

▲寶格麗代言人LISA演繹BVLGARI BVLGARI X LISA 限量款腕錶。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓夯團BLACKPINK紅翻天，4位團員各擁精品代言，帶貨力驚人，Lisa被寶格麗（BVLGARI）捧在手掌心，不僅宣傳照必定是女主角，還首次與她合作創作聯名錶，推出錶徑各為33mm與23mm的兩款VLGARI BVLGARI X LISA 限量款腕錶，她親自挑選象徵瑞士阿爾卑斯山高山之星的雪絨花裝飾錶背，花蕊處繪製代表她的名字自首字母「L」，同時鐫刻「Fabriqué en Suisse」(法文的「瑞士製造」之意) 字樣，而錶盒也附上她的簽名。

▲寶格麗錶徑33 mm的BVLGARI X LISA 限量款腕錶全球限量700只，錶背刻有雪絨花與L字樣代表LISA，204,000元。

Lisa活潑大方的性格，反映在她參與的寶格麗錶款上，選定錶圈高調銘刻Logo的BVLGARI BVLGARI系列錶款為藍本，以玫瑰金錶圈搭精鋼錶鍊，並配上帶有綠色、藍色、紫色等虹彩色調的太陽紋面盤，隨著光線流轉產生炫彩變化，再點綴美鑽時標，以及錶冠鑲嵌蛋面切割紅碧璽，相當華美，錶徑33mm款式限量700只，錶徑23毫米腕錶限量300只。

▲寶格麗全球限量300只的錶徑23 mmBVLGARI X LISA 限量款腕錶，179,800元。

同團的Jisoo則是卡地亞（Cartier）大使，經常穿私服搭配各式經典錶，包括Tank Louis Cartier手動上鍊機芯腕錶、Tank Française小型款坦克錶、Ballon Bleu de Cartier腕錶36毫米玫瑰金鑽錶、18K玫瑰金材質Panthère de Cartier美洲豹中型款石英腕錶等總值逾百萬名錶，都曾在她手腕上亮相，堪稱最稱職的品牌大使。

▲Jisoo日常戴著卡地亞Panthère de Cartier美洲豹腕錶，690,000元。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

