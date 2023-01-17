學起來超省錢！染髮持色「3個小技巧」，拉長補染時間

▲染後持色有技巧，趕快學起來！（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／ 台北報導

新年換上新髮色，不少人都會趁著春節前去大改造一下，但是每次染好的頭髮，沒多久就褪色讓人很無力，讓頭皮養護專家萊法耶教你染髮前中後小秘訣，讓秀髮隨時保持染後美麗顏色。

#染髮前、染髮中使用「油保養」

染髮前，使用兼具隔離防護與保濕護髮護色效果的隔離護髮油，進行染前頭皮隔離，滋養保水並保護頭皮不受染劑傷害。染髮時，將防護油混入染劑中，染髮同時滋養防護，防止髮絲因染劑所造成的水分流失，同時幫助升級染後髮色、色彩更飽和閃耀，染後髮質好、保水度高，髮絲固色力自然更佳。

#依照染後髮色，挑選弱酸性染後洗護

染後洗護，請依照髮色色調，選擇適合的弱酸性鎖色、校色洗護產品進行日常養護，修護染後受損乾燥。弱酸性配方可幫助撫平毛鱗片，牢牢鎖住髮色與水分，完美增長髮色保鮮期同時頭髮更飽水。

#染後護髮以髮膜混搭防護油

每週建議1-2次，將具護髮護色效果的隔離防護油，添加於鎖色護髮膜中，打造終極強化版髮膜，進行5-10分鐘的深層敷膜養護程序，幫助更深層養護、重建髮質，為髮絲注入營養並強力凍結鎖色，髮絲不褪色、重拾彈性光澤。

推薦產品

▲萊法耶 OKARA菫蘭校色髮浴，200ml ，1,380元。



內含菫蘭校色保鮮配方，中和染後秀髮枯黃色調，強化冷霧感髮色。

▲juliart 亞麻健髮護色洗髮精，1000ml，2,400元。

添加檸檬酸、水解小麥蛋白強化染後護色功能、秀髮保濕度，讓髮色持久並減少毛躁。