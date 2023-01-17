神級彩妝師曝「定妝噴霧5大用法」超持妝！網狂推：真的有效

▲彩妝師分享，定妝噴霧用法其實超多種。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@makeupforeverkr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@Goss

有在關注美妝YouTuber的人應該都聽說過「Goss大叔」，紅遍全球、擁有近400萬訂閱人數的「Goss大叔」全名Wayne Goss，本身就是位專業化妝師，像是先前曾在小紅書爆紅的膠水底妝法、拋光底妝法都是由他分享的技巧。近日他分享了定妝噴霧的5種不同用法，能輕鬆打造長效持妝的完美妝容，還能代替妝前保濕、延長眉彩持妝時間，簡單又實用的用法快來學！

＃代替妝前保濕



在化妝前，可以用定妝噴霧代替妝前保濕的步驟。在上粉底前，先搖一搖定妝噴霧，與臉部保持一個手臂的距離，先噴一個T字型，再噴一個X字型，之後再上粉底，這樣就能幫助持妝一整天。

＃混合粉底液使用



準備好一瓶粉底液、一個小盤子和定妝噴霧，在盤子裡擠一泵粉底液和按壓一下定妝噴霧，拿出美妝蛋，將粉底液和定妝噴霧混合，直到兩者完美融合，再塗抹上全臉。這樣會讓定妝噴霧形成一層防護罩，幫助讓底妝一整天都不脫妝。

＃遮瑕局部定妝



先將遮瑕塗抹在需要的局部，用手指或美妝蛋拍打進肌膚，接下來需要為遮瑕定妝。首先要用蜜粉，用粉撲沾取一些蜜粉後來做定妝動作，將定裝噴霧輕輕地噴到粉撲上，再拍在剛剛定妝的地方，這樣就能有持久又完美的遮瑕效果。

Goss大叔也舉例，他曾經用這個方法為幾場婚禮的新娘上妝，實測這樣操作能讓妝容保持至少16小時，同時妝容也保持地非常完美。

＃眉毛局部定妝



畫好眉毛之後，將定妝噴霧噴灑在三角海綿上，等它吸收幾秒鐘，再用三角海綿輕輕地拍打在剛剛畫好的眉毛上，這樣就能讓眉毛一整天都不會掉。

＃完妝後全臉定妝



最後一個是定妝噴霧最基本也最簡單的用法，就是在完妝後為全臉定妝。在畫完全臉妝容後，先搖晃定妝噴霧，保持一臂的距離，先噴一個T，再噴一個X，就能幫全臉定妝。